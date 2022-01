Cresce l'attesa per le nuove puntate di Uomini e donne su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi riprenderà la sua consueta programmazione a partire da lunedì 10 gennaio, giorno in cui andrà in onda la prima puntata di questo 2022. I colpi di scena non tarderanno ad arrivare, dato che al centro di queste nuove puntate del programma, ci sarà la scelta finale della tronista Roberta, la quale lascerà la trasmissione dopo un percorso durato circa quattro mesi.

Anticipazioni Uomini e donne, nuove puntate gennaio 2022: la scelta di Roberta

Nel dettaglio, le anticipazioni di Uomini e donne di questo gennaio 2022, rivelano che si partirà con la messa in onda dell'ultima registrazione del 2021, avvenuta verso metà dicembre.

Al centro dell'attenzione, la scelta finale della tronista Roberta che ha deciso di lasciare la trasmissione e di rivelare così il nome del ragazzo con il quale intende costruire un futuro insieme.

I due pretendenti giunti al rush finale sono stati Samuele e Luca. Gli spoiler di Uomini e donne del mese di gennaio rivelano che, alla fine, Roberta ha scelto di andare via dalla trasmissione assieme a Samuele.

Roberta se ne va, Luca diventa nuovo tronista: anticipazioni Uomini e donne

Una scelta in parte attesa, dato che durante le settimane di permanenza in trasmissione, la tronista ha mostrato uno spiccato interesse nei confronti di Samuele.

E per Luca? Maria De Filippi ha deciso di "premiare" il giovane corteggiatore che ha conquistato il pubblico della trasmissione Mediaset.

Le anticipazioni di Uomini e donne rivelano che, dopo il rifiuto di Roberta, Luca ha scoperto che sarebbe diventato il nuovo tronista di questa stagione. Il ragazzo ha accettato e così, malgrado la delusione, avrà la possibilità di mettersi in gioco per cercare l'amore.

Intanto, in attesa di vedere in onda queste nuove puntate di Uomini e donne di gennaio su Canale 5, proprio in questi giorni di festa c'è stata una reunion dei vari protagonisti dell'ultima edizione del programma di Maria De Filippi.

In attesa della scelta di Roberta in tv, la tronista appare con Andrea Nicole e Matteo

Roberta è apparsa nelle stories della tronista Andrea Nicole, una delle più discusse e chiacchierate di questa edizione.

Le due avevano stretto un rapporto di amicizia molto intenso durante la trasmissione e, come testimoniato sui social prosegue anche fuori dallo studio tv. Tra i presenti anche Matteo, un altro dei tronisti di questa edizione di Uomini e donne, che qualche mese fa fece la sua scelta finale.

Al fianco di Roberta, però, non era presente Samuel: tra i fan c'è chi ha ipotizzato che tra i due ci fosse già aria di crisi ma, in realtà, fin quando non va in onda la puntata della scelta in tv, non possono mostrarsi insieme sui social (così come prevede il regolamento della trasmissione di Canale 5).