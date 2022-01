I volti noti delle fiction Rai 2022 sbarcano sul palco del Festival di Sanremo. La storica kermesse musicale presentata da Amadeus tornerà in onda sulla rete ammiraglia della tv di Stato nella settimana che va dal 1° al 5 febbraio.

Tanti gli ospiti che calcheranno il prestigioso palco dell'Ariston, tra cui molti personaggi e volti noti delle fiction, come nel caso di Luca Argentero ma anche Lino Guanciale.

Chi sono gli attori delle fiction Rai 2022 presenti a Sanremo

Nel dettaglio, sul palco del Festival di Sanremo 2022 saranno presentate le nuove fiction del prime time di Rai 1 che andranno in onda a partire dal mese di febbraio in poi, in prima visione assoluta.

Tra questi spicca il nome di Raoul Bova, l'attore e sex symbol del piccolo schermo che quest'anno salirà sul palco del Festival condotto da Amadeus, per lanciare la tredicesima stagione di Don Matteo, di cui sarà il nuovo protagonista.

Dopo l'addio di Terence Hill, che lascerà la fiction di Rai 1 alla quarta puntata di questo nuovo capitolo, ecco che sarà Bova a prenderne in mano le redini della serie, vestendo i panni del nuovo parroco di Spoleto, Don Massimo.

Sempre dal mondo di Don Matteo 13, è attesa sul palco anche la presenza di Nino Frassica, che tornerà nella fiction a vestire i panni del confermatissimo capitano Cecchino.

Lino Guanciale e Luca Argentero sbarcano a Sanremo

Tra gli ospiti delle fiction Rai 2022 presenti sul palco di Sanremo, spicca anche il nome di Luca Argentero, l'attore protagonista di Doc - Nelle tue mani 2, che prosegue con successo la sua messa in onda sulla rete ammiraglia.

In queste prime settimane di programmazione, la fiction ha superato la soglia dei sei milioni e mezzo di spettatori con quasi il 30% di share e, dopo la pausa dovuta al Festival di Sanremo, riprenderà la programmazione con le restanti puntate di questo secondo capitolo.

E poi ancora, tra gli attori che calcheranno il palco dell'Ariston spicca anche il nome di Lino Guanciale un altro dei volti amatissimi della fiction proposta dalla rete ammiraglia Rai, il quale sarà protagonista nel 2022 di diverse serie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anna Valle presenta la nuova fiction Lea sul palco di Sanremo 2022

Tra queste spiccano Noi, il remake della serie americana "This is us" e anche Sopravvissuti, la nuova fiction internazionale che lo vede protagonista assoluto.

Dal mondo delle fiction Rai previste per il 2022, è pronta a sbarcare sul palco di Sanremo anche Anna Valle, che dall'8 febbraio sarà la protagonista di Lea, una nuova serie in quattro puntate che la vede interpretare una ostetrica.

Sul palco di Sanremo 2022, al fianco di Amadeus, saliranno anche le giovanissime Gaia Girace e Margherita Mazzucco, per lanciare la terza stagione de L'amica geniale, in onda dal 7 febbraio in tv.