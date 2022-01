Il 28 gennaio 2022, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Durante l’appuntamento non sono mancati colpi di scena, due nuovi ingressi ma sopratutto anche nuovi litigi. Pare infatti che mentre andava in onda una pubblicità, Soleil e Manila abbiano discusso, complice l’urgano Delia Duran, che dal suo ingresso ha messo a dura prova l’amicizia tra le due.

GF Vip, la lite durante la pubblicità tra Soleil e Manila

La litigata tra le due inquiline del Grande Fratello, è avvenuta durante una pubblicità, dove Sorge, stanca del continuo vittimismo da parte di Manila, ha sbottato dicendo di essere stufa.

Soleil si è rivolta all’ex Miss Italia dicendo:” Mi hai fatto due balle enormi. Continui a fare questo vittimismo per una battuta, basta! Mi hai fracassato le scatole”. Lo sfogo della gieffina è poi continuato dicendo di non poterne più e di trovare Nazzaro molto pesante. “Vuoi fare tanto l’michetta che esige delle scuse quando tu le scuse non me le hai mai fatte quando mi hai ferita. Sai solamente fare la vittima”. La influencer non si è trattenuta neanche dal rinfacciare a Manila il fatto che da quando Delia è entrata in casa, lei non è stata mai presente nei suoi confronti e a tal proposito dice: ”Da quando Delia è entrata, tu stai sempre e solo con lei, per me non c’eri mai. Mi hai delusa ed è inutile parlare con te perché tanto sbagli ma non lo ammetti mai”.

Il battibecco tra le due donne va avanti, Soleil ha continuato ad accusare Manila di non essere sincera e sopratutto di non aver mai avuto intenzione di chiarire con lei perché: ”Se uno vuole chiarire, lo fa. Tu non hai avuto il minimo interesse nel farlo, perché non ti conviene. Sono stufa di te che continui a rigirare le frittate”.

Dal canto suo, Manila, sentendosi così attaccata, si è giustificata dicendo che nemmeno Soleil ha voluto un chiarimento e che lei si schiera per le cose giuste, per poi aggiungere: ”Tanto non ti si può toccare che scatti, io guardo quello che faccio, tu pensa a quello che fai tu". Dopo questo attacco, l’amicizia tra le due, potrebbe veramente essere giunta alla fine.

GF Vip, Manila si sfoga con Gianmaria, dopo la puntata

Dopo la puntata, Manila ha deciso di sfogarsi con Gianmaria, Delia e Miriana, per il litigio con Sorge. La Miss ha deciso di non perdonare Soleil, dicendo che, dopo averla accusata di strategia, le scuse se le può sognare. Manila, presa dalla rabbia del momento, si è scagliata anche contro i suoi compagni del Grande Fratello, coloro che hanno preso le parti della influencer, dicendo: ”Chi la difende è complice”. Tuttavia, Gianmaria, amico di entrambe, ha fatto notare che la prima a difendere Sole, è stata proprio lei stessa. A tal proposito, Manila ha detto di averla difesa contro il branco. L’imprenditore, dispiaciuto per questo increscioso litigio, ha consigliato alle due di chiarirsi. Ma Manila, delusa dal comportamento di Sorge, ja ribadito di voler rimanere sulla sua posizione.