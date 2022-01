Un'altra coppia si è formata al Grande Fratello Vip? Gianmaria e Federica si sono scambiati un passionale bacio nella sauna della casa, dopo un breve periodo di corteggiamento. Antinolfi sembra aver voltato pagina con Sophie Codegoni, ora impegnata con il nuovo arrivato Alessandro. Sarà la volta buona per l'imprenditore? Anche se è riuscito a conquistare Federica, Gianmaria dovrà presto prendere una difficile decisione che riguarda la sfera lavorativa. L'azienda presso la quale lavora avrebbe infatti chiesto un ritorno in sede.

Gianmaria conquista Federica al Grande Fratello Vip

Da quando è entrato nella casa più spiata d'Italia, Gianmaria non ha avuto un percorso facile. In primis si è trovato faccia a faccia con la sua ex fidanzata Soleil, che non ha mancato di lanciargli frecciatine, convinta che fosse ancora interessato a lei.

Gianmaria si è poi avvicinato a Sophie, che lo ha respinto con insistenza per diverso tempo. Dopo un lungo corteggiamento e complice una serata all'insegna della leggerezza, Codegoni si è lasciata andare baciando con passione l'imprenditore. Sophie non si è mai dichiarata impegnata, anche se non ha negato di provare una forte attrazione fisica per Antinolfi.

Sophie si è invece lasciata andare con Alessandro, uno degli ultimi concorrenti arrivati al Grande Fratello Vip.

Tra loro, oltre l'attrazione fisica, sembra esserci qualcosa di più. Gianmaria non si è perso d'animo e ha iniziato a conoscere meglio Federica.

Finalmente tra Giamaria e Federica è scattato il primo lunghissimo bacio in sauna.

Antinolfi potrebbe perdere il posto di lavoro

Anche se Antinolfi è al settimo cielo per la sua nuova conquista al Grande Fratello Vip, non lo è altrettanto per quanto riguarda il suo lavoro.

L'azienda presso la quale lavora gli avrebbe concesso un periodo di tempo prestabilito per fare la sua esperienza all'interno della casa.

Tempo che sembra essere terminato, visto che l'azienda avrebbe chiesto risposte al giovane imprenditore: Gianmaria potrebbe dunque lasciare il reality a metà gennaio.

Il bacio tra Gianmaria e Federica al GF Vip (Video)

Il primo passionale bacio tra Federica e Gianmaria è arrivato in sauna, nella quale i due ragazzi si sono rifugiati lontano da occhi indiscreti. Resta da capire se la ragazza abbia davvero una persona che la aspetta fuori, come aveva inizialmente dichiarato.

Se così fosse, potrebbe esserci molto presto un confronto tra Federica e il presunto fidanzato. Senza dubbio Alfonso Signorini parlerà di quanto accaduto nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda lunedì 10 gennaio su Canale 5 in prima serata.