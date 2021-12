Il prime time del Grande Fratello Vip 6 di ieri, 27 dicembre, è stato particolarmente movimentato, soprattutto per l'uscita di Biagio D'Anelli dalla casa più spiata d'Italia e il litigio tra Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano a causa della nomination subita da quest'ultimo. L'eliminazione dal Reality Show dell'opinionista ha fatto sì che si interrompesse irrimediabilmente il legame con Miriana Trevisan, mentre la decisione di Sophie Codegoni di virare le proprie attenzioni sulla new entry Alessandro accantonando, di conseguenza, le simpatie affettive per Gianmaria ha prodotto un effetto a catena che ha spinto Antinolfi a nominare Basciano.

Chiarimento tra Gianmaria e Alessandro

Ieri l'altro, il 26 dicembre, Gianmaria e Alessandro avevano avuto una discussione per chiarire le loro posizioni reciproche rispetto all'ultima scelta sentimentale di Sophie, la quale ha virato le proprie attenzioni esclusivamente su Basciano escludendo, quindi, Antinolfi.

Lo scambio di vedute pareva aver appianato ogni possibile controversia tra l'ex concorrente di Temptation Island e l'imprenditore ma, nel corso dell'ultima puntata del Gf Vip 6, Gianmaria ha deciso di nominare Alessandro e quest'ultimo non l'ha presa affatto bene.

A seguito delle prime ruggini nel prime time, i due ragazzi hanno deciso oggi, 28 dicembre, di chiarirsi nuovamente con Alessandro che incalza: "Capisci la mia posizione, avrei potuto fare anche io lo stesso".

Basciano asserisce di essere parecchio deluso della scelta di Antinolfi di nominarlo, specialmente dopo la lunga discussione chiarificatrice che avevano avuto due giorni prima, e aggiunge: "Se vuoi la guerra ci divertiamo, ma a livello umano abbiamo parlato da uomini".

Gianmaria, quindi, ribatte: "Non la prendere sul personale" spiegando al nuovo concorrente del programma di Canale 5 di non averlo nominato per cattiveria, bensì perché non aveva motivazioni valide per usare il suo voto contro altri inquilini.

Gianmaria e Alessandro sembrano aver davvero compreso le posizioni dell'altro e archiviano le ruggini con un abbraccio.

Miriana su Biagio: 'Ci siamo baciati e amati'

L'eliminazione di Biagio D'Anelli è stata, com'era prevedibile, un duro colpo per Miriana Trevisan, la quale ha deciso di sfogarsi con Manuel Bortuzzo a riguardo.

La showgirl esordisce con: "Ci eravamo proprio dichiarati stanotte. - riferendosi a lei e Biagio - Le sue reazioni le ho capite, quando tieni a una cosa non riesci a essere indifferente".

Trevisan, inoltre, ci tiene a sottolineare il proprio risentimento nei riguardi di Soleil Sorge dicendosi convinta che sia stata l'influencer a condizionarlo e tenerlo lontano da lei.

Manuel, invece, si sente di consigliare alla showgirl di godersi un po' di pace, considerando che sa che c'è una persona che la vuole bene e che la pensa fuori dalla porta rossa.

Miriana, quindi, replica: "Ci siamo baciati e amati. Ci incastravamo perfettamente, è una roba che non provavo da anni".