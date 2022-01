La love story tra Alex e Soleil, che ha tenuto banco per tutta la prima parte di questa sesta edizione del GF Vip, continua ad incuriosire gli spettatori, ma anche i concorrenti stessi che popolano attualmente la casa. Dopo l'arrivo in casa di Delia Duran, la quale ha svelato che tra suo marito e Soleil Sorge ci sarebbero stati diversi momenti di intimità sotto le coperte del GF Vip, ecco che a svuotare il sacco ci ha pensato Manila Nazzaro, la quale ha "smascherato" la coppia rivelando anche agli altri quanto sarebbe accaduto in casa.

Delia mette alle strette Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, dopo l'arrivo in casa di Delia Duran come nuova concorrente del GF Vip, l'attrice non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della sua nemica Soleil Sorge.

Delia, infatti, ha ribadito più volte che all'interno della casa ci sarebbero stati dei momenti di intimità sotto le coperte tra Soleil e Alex, aggiungendo che queste confessioni le sono state fatte da suo marito stesso.

La reazione di Soleil, però, non è stata delle migliori e la ragazza in queste settimane ha provato a smentire a rigettare al mittente le accuse di Delia, aggiungendo che tra lei e Alex sarebbero successe cose più importanti fuori dalle coperte e quindi alla luce del giorno, piuttosto che lontani dai riflettori del GF Vip.

Manila smaschera Alex e Soleil: cosa è successo sotto le coperte al GF Vip

Ma cosa è accaduto per davvero tra Alex e Soleil in quei momenti in cui si nascondevano sotto le coperte, in piena notte? L'argomento è stato tirato in ballo da Manila Nazzaro nel corso delle ultime ore.

L'ex Miss Italia, infatti, ha scelto di smascherare la coppia nata in questa sesta edizione del GF Vip, rivelando pubblicamente quelle che sono state le confessioni che le avrebbe fatto Delia in questi giorni.

"Tutta Italia sa la verità. Preliminari artistici, ma loro non hanno mai ammesso nulla hanno sempre parlato di amicizia", ha svelato Manila riferendo cosa le avrebbe rivelato la moglie di Belli in queste ultime giornate trascorse insieme all'interno della casa di Cinecittà.

Dubbi e sospetti sulla vicenda Alex-Delia-Soleil al GF Vip

Manila ha poi raccontato che Delia aveva chiesto alla produzione del GF Vip di entrare nella casa già ai tempi in cui c'era ancora Alex Belli come concorrente e che, il suo sogno, era proprio quello di riuscire ad approdare nel cast di questa sesta edizione del reality show condotto da Signorini.

Al di là delle confessioni sull'intimità tra Alex e Soleil, ad oggi restano i dubbi su quello che sta accadendo e sul fatto che l'attore e sua moglie Delia possano essersi messi d'accordo sulla messa in scena da proporre al pubblico del reality show.