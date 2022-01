Soleil Sorge torna a lanciare una frecciatina sulla coppia Alex-Delia, che ha tenuto banco nel corso di questa sesta edizione all'interno della casa del Grande Fratello Vip, con le tormentate vicende sentimentali. Subito dopo la puntata serale del 7 gennaio, Soleil Sorge ignara del fatto che Delia prossimamente varcherà la soglia della porta rossa di Cinecittà, ha espresso i suoi dubbi sulla coppia e parlando con Katia Ricciarelli, ha ammesso che sarebbe ridicolo se la moglie di Belli si mettesse in gioco come concorrente.

Delia Duran annunciata come nuova concorrente del GF Vip

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata serale del GF Vip di questa settimana, Alfonso Signorini ha anticipato al pubblico da casa la notizia dell'ingresso di Delia Duran come nuova concorrente.

La moglie di Alex Belli, a partire dall'8 gennaio, eseguirà il periodo di quarantena obbligatoria prima di mettersi in gioco come nuova inquilina ufficiale di questa sesta edizione del reality show, che andrà avanti fino al 14 marzo 2022.

I concorrenti in casa, però, al momento non sanno ancora la notizia ufficiale dell'arrivo di Delia come concorrente anche se Soleil Sorge non ha nascosto i suoi dubbi in merito.

I dubbi di Soleil su Alex e sua moglie Delia dopo il GF Vip

L'ex protagonista di Uomini e donne, protagonista di un rapporto speciale con Alex Belli all'interno della casa del GF Vip, parlando con Katia Ricciarelli non ha nascosto le sue perplessità.

In particolar modo, Soleil ha ricordato che qualche settimana fa, quando Alex si collegò in diretta dalla sua abitazione, non era presente Delia e questo per lei è apparso come una sorta di "campanello d'allarme", del fatto che i due coniugi potessero essere in crisi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Al tempo stesso, parlando con la cantante lirica, Soleil non ha escluso che Delia possa essere una delle prossime concorrenti di questa sesta edizione del GF Vip e, in tal caso, non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo.

'Sarebbe ridicolo', sbotta Soleil contro Alex e Delia

"Non stavano insieme in casa, a meno che non si sono separati o si sono presi un periodo di separazione oppure lei sta entrando qua", ha esclamato Soleil Sorge esprimendo i suoi dubbi sul conto della coppia più chiacchierata e discussa di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Sarebbe ridicolo. Lui stesso ha detto che lei è stata poco bene, poi non avrebbe senso che si sono appena rincontrati, anziché viversi il rapporto", ha aggiunto ancora Soleil polemica con la coppia.

Come reagirà a questo punto, quando tra qualche puntata assisterà all'arrivo nella casa del GF Vip di Delia Duran? C'è da scommettere che non mancheranno scintille tra le due.