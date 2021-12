Alex Belli "ritorna" nella casa del Grande Fratello Vip e lo fa attraverso un regalo che ha scelto di mandare ai suoi compagni di avventura. L'attore, tra i personaggi più discussi e chiacchierati di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, ha fatto recapitare un pacco in casa con tanto di bigliettino di auguri diretto ad alcuni dei suoi compagni di gioco tra cui Soleil Sorge, che non ha perso occasione per punzecchiare Alex.

Il 'ritorno' di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, a distanza di ormai due settimane dall'uscita dalla casa del GF Vip per tornare a riprendere in mano le redini del suo turbolento rapporto con la moglie Delia Duran, ecco che Alex ha scelto di "farsi vivo" in casa, facendo arrivare ai concorrenti un dono speciale.

Trattasi della statuina del presepe che lo raffigura e ha chiesto ai ragazzi di aggiungerlo a quello che hanno allestito in questi giorni all'interno della casa del GF Vip.

Un modo per continuare a essere "presente" in casa anche in questo periodo speciale delle feste e ovviamente non è mancato il bigliettino di auguri, che Alex ha scelto di associare a questo regalo per i suoi compagni di gioco.

Il regalo di Alex Belli per Natale ai compagni di gioco del GF Vip

L'attore ha speso parole al miele nei confronti di Manuel, Katia Ricciarelli, Manila Nazzaro, Davide Silvestri e perfino Sophie Codegoni, con la quale condivide lo stesso giorno di nascita.

Ovviamente non è mancato neppure un messaggio di auguri speciale per la sua amica Soleil Sorge: "A te Soleil, compagna di avventure e di chimiche artistiche.

A tutti voi che mi avete lasciato nel cuore amore, buon Natale".

Immediata la reazione dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale non ha perso occasione per tornare a "punzecchiare" l'attore, dopo che nel corso delle ultime puntate serali del GF Vip si sono ritrovati di nuovo ai ferri corti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La reazione di Soleil Sorge al regalo di Alex e la frecciatina al vetriolo

"Ci ha regalato se stesso, strano. Non me lo sarei mai aspettato da lui", ha commentato in maniera ironica e piccata Soleil, che non ha risparmiato una nuova stoccata nei confronti dell'attore.

Insomma, sembrerebbe proprio che la chimica artistica nata tra Alex e Soleil, nel corso di questi tre mesi di GF Vip 6, sia svanita.

Sorge, infatti, ha più volte ammesso di avere dei dubbi sul conto dell'attore e di non credere più fermamente nella sua buonafede, tanto da ipotizzare che Alex possa aver architettato tutto con sua moglie prima ancora dell'ingresso nella casa di Cinecittà.