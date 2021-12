Alex Belli è ufficialmente fuori dalla casa del Grande Fratello Vip e, a distanza di pochi giorni dal suo addio alla casa, i vipponi sembrano non essere affatto dispiaciuti. In tanti, in queste ore, si sono detti entusiasti del fatto che l'attore non faccia più parte del cast di questa sesta edizione del reality show, dato che con le sue tormentate vicende che lo vedevano coinvolto con Soleil e Delia, aveva stufato. La prima a puntare il dito contro Alex è stata Katia Ricciarelli che si è cimentata anche nella parodia dell'esibizione di Alex al pianoforte.

Alex Belli squalificato dal GF Vip, i concorrenti non sono dispiaciuti

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del GF Vip del 13 dicembre, Alex Belli ha scoperto che sua moglie Delia aveva preso la decisione di lasciarlo definitivamente.

Per tale motivo, l'attore è venuto meno alle regole della trasmissione di Canale 5 ed è corso ad abbracciarla per cercare di rimediare la situazione.

Un gesto che gli è costato la squalifica immediata dal casa del reality show e così Alex ha salutato per sempre i suoi compagni di avventura.

Tuttavia, gli inquilini che sono rimasti al GF Vip non sono apparsi dispiaciuti di questa uscita: in tanti si sono lamentati del fatto che le vicende sentimentali di questo "triangolo" che si è formato in casa, avevano cominciato a stufare un po' tutti.

Katia Ricciarelli sbotta contro Alex dopo la sua uscita dal GF Vip

Katia Ricciarelli, ad esempio, è stata molto dura nei confronti di Alex al punto da ammettere che dopo la sua uscita spera vivamente che non ritorni più, neppure per dei confronti con gli altri inquilini (in primis Soleil Sorge).

Nelle ultime ore, Katia si è cimentata anche in una parodia di Alex, che non è passata affatto inosservata tra i fan social del GF Vip.

Pochi giorni prima della sua uscita, Alex si era esibito al pianoforte con un brano tratto dal musical "Notre Dame de Paris", che aveva dedicato proprio a Soleil Sorge.

La parodia di Katia che prende in giro Alex Belli e la sua esibizione al piano per Soleil

Una performance decisamente ricca di enfasi che aveva scatenato l'ilarità degli spettatori social del GF Vip e la perplessità degli altri concorrenti di questa sesta edizione, visibilmente "sconvolti" da quella esibizione di Alex.

Ebbene, in queste ore Katia si è divertita a prendere in giro Alex e quella esibizione fatta al pianoforte per Soleil Sorge.

La cantante lirica ha imitato i gesti, gli sguardi e le movenze di Alex che in quell'occasione si era fatto prendere un po' troppo dalla sua vena artistica, confezionando una performance decisamente "sopra le righe".

E così Katia non si è fatta problemi ad ironizzare sull'attore che ormai è fuori dal gioco e dalla casa del GF Vip.