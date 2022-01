La 32^ puntata della sesta edizione del Grande Fratello versione Vip ha regalato ai telespettatori momenti di grande suspense, novità e tensioni emotive. Infatti, nell’appuntamento andato in onda venerdì 7 gennaio in prima serata su Canale 5, Alfonso Signorini, oltre a rimproverare i coinquilini della Casa per alcuni atteggiamenti scorretti e infantili avuti negli ultimi tempi, ha chiamato Soleil Sorge per parlare di ciò che è successo tra Alex Belli e Delia Duran.

Alfonso Signorini chiama Soleil: 'Quando smontate l'albero di Natale?'

Soleil Sorge ha avuto un momento di sconforto negli ultimi giorni e così il conduttore del Grande Fratello Vip ha fatto aprire l’audio con la Casa per poter scambiare quattro chiacchiere con la giovane sconsolata.

Ha iniziato a rompere il ghiaccio chiedendo all’influencer quando smonterà l’albero di Natale. La ragazza ha tentennato, dicendo che lo avrebbe fatto appena possibile.

Senza perdere tempo, Alfonso Signorini ha poi spiegato ai telespettatori che Soleil è giù di tono per via della nomination di Manuel: 'È arrivato come un fulmine a cielo sereno – ha raccontato il presentatore del reality show – perché Soleil si sentiva più sola del solito'.

Dopo aver detto questo, ha mandato in onda un video che ritrae una Soleil abbandonata a sé stessa, con il volto rigato dalle lacrime.

Sorge sconsolata, il presentatore del Grande Fratello Vip le fa leggere il post di Alex Belli

Al termine del video, il conduttore della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha preso in mano la situazione e ha cercato di risollevare l’animo sconsolato di Soleil.

'Indovina chi ha commentato subito dopo averti visto in quello stato?', ha chiesto Alfonso Signorini alla diretta interessata. 'Alex', ha risposto la giovane influencer tra le risate.

Su invito del presentatore del reality, la giovane Sorge ha letto il post che l'attore ha pubblicato nel suo profilo ufficiale di Instagram. In esso Alex ha spiegato nero su bianco che, anche se sono lontani, lui la sostiene e che le dona tutta la sua forza e il suo sostegno.

Soleil ridicolizza il rapporto tra Alex e Delia: 'Si sono separati?'

Dopo essersi commossa per ciò che Alex Belli ha scritto per lei, Soleil ha confessato che nei momenti di sconforto ha sentito fortemente la mancanza dell'attore, della sua forza e del suo sostegno che si davano sempre.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha tagliato corto e le ha fatto sapere che un’altra persona non ha reagito bene al post di Alex Belli.

Si tratta di Delia Duran. La compagna dell’attore di Centovetrine, dopo aver letto ciò che ha scritto il partner per la giovane influencer americana, ha pubblicato un post su Instagram: ‘Quando è troppo è troppo’.

Nascondendosi dietro a una grossa risata, Soleil ha ridicolizzato il fatto che i due partner comunicano tramite Instagram invece di parlare faccia a faccia: 'Ma non si possono chiamare tra di loro? Forse si sono separati?'.

Anche Alfonso Signorini è scoppiato a ridere e le ha chiesto: 'Secondo te, Delia è ancora gelosa di te?' e l’influencer ha risposto: 'Mi auguro di no'. Ha poi aggiunto che sarebbe normale avere dei dubbi sul partner dopo averlo visto molto vicino a un’altra persona e che certe scottature ci mettono un po’ di tempo per guarire.

Subito dopo, il presentatore le ha chiesto cosa avrebbe fatto al posto di Delia e Soleil ha risposto 'Al posto di Delia lo avrei lasciato, dico la verità'. A quel punto il conduttore del Grande Fratello Vip si è rivolto ad Alex: 'Che bella legnata che ti ha dato Soleil'.