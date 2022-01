Alessandro Basciano avanza una richiesta del tutto particolare all'interno della casa del GF Vip. L'ex tentatore, attualmente impegnato in una complicata relazione con Sophie Codegoni proprio tra le mura domestiche della casa di Cinecittà, in queste ultime ore si è reso protagonista di un episodio bizzarro, al punto da chiedere poi l'intervento di un prete. Basciano ha fatto un giuramento sul figlio legato proprio alla sua fidanzata Sophie e, adesso per spezzarlo, avrebbe bisogno di confessarsi con un uomo di chiesa.

Alessandro giura sul figlio al GF Vip: c'entra Sophie Codegoni

Nel dettaglio, durante le ultime giornate il clima tra Alessandro e Sophie non è stato dei migliori all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6.

I due si sono ritrovati ai ferri corti e, Basciano ha letteralmente esagerato nei confronti dell'ex protagonista di Uomini e donne, tanto da lasciarsi scappare frasi offensive nei suoi confronti, che non sono affatto passato inosservate.

Addirittura Alessandro, in un momento di grande rabbia, ha giurato sul figlio che non avrebbe più dormito con Sophie e che da quel momento in poi avrebbe cambiato pagina.

Peccato, però, che alla fine Basciano sia tornato di nuovo sui suoi passi: il ragazzo, infatti, ha avuto l'ennesimo confronto chiarificatore con Sophie Codegoni all'interno della casa del Grande Fratello Vip e così, tra i due, è ritornato il sereno.

Per spezzare il giuramento sul figlio, Alessandro chiede un prete in casa al GF Vip (Video)

Peccato, però, che quel giuramento fatto sul figlio abbia messo in grande difficoltà Alessandro, il quale adesso ha avanzato una richiesta del tutto particolare alla produzione del reality show Mediaset, condotto da Alfonso Signorini.

Alessandro ha chiesto di poter avere un prete all'interno della casa del GF Vip, così da poterlo confessare e in questo momento spezzare quel giuramento che ha fatto sul figlio.

"Purtroppo finché non c'è il prete non possiamo dormire insieme', ha svelato Sophie parlando in casa dopo che Basciano le ha fatto presente questa sua richiesta di avere un prete in casa.

'Ci sarà un prete qua vicino', chiede Alessandro Basciano

"Dai ci sarà un prete qua vicino", ha aggiunto ancora Alessandro successivamente parlando con i suoi compagni di gioco nella casa del GF Vip.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la bizzarra richiesta avanzata da Basciano, la produzione del reality show Mediaset prenderà in considerazione il fatto che voglia avere un confronto con un prete per spezzare il giuramento fatto su suo figlio? Sarà accontentato dal GF Vip? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate serali in onda su Canale 5.