Nella casa del Grande Fratello Vip iniziano a esserci conseguenze per la mancata cura dell'appartamento da parte dei concorrenti. Infatti, gli inquilini dell'appartamento di Cinecittà non sembrerebbero prendersi cura dell'abitazione in cui stanno vivendo da mesi. Nella notte del 31 gennaio, Barù ha spiegato a Sophie e Soleil come mai il bidet del bagno si sarebbe otturato. Secondo Gherardo Gaetani dell'Aquila d'Aragona, il sanitario della casa del GF Vip si sarebbe otturato perché qualcuno avrebbe buttato un tampax. A quel punto, Soleil Sorge ha parlato anche di Delia Duran, che si sarebbe depilata e avrebbe lasciato i peli nel bidet.

Sorge, però, ha specificato che la coinquilina avrebbe trovato il bidet già otturato quando si è rimossa i peli dal corpo. Non è la prima volta che si accende la polemica per il mancato igiene nella casa del Gf Vip.

GF Vip: il bidet della casa otturato a causa di un tampax

Barù, Soleil e Sophie hanno parlato del problema che hanno riscontrato nel bagno della casa più spiata d'Italia. Infatti, il nipote di Costantino della Gherardesca ha affermato: ''Il bidet ora è tappato con un tampax mi hanno detto, così mi hanno detto, qualcuno ci ha buttato un tampax''. A quel punto, Sorge e Codegoni si sono chieste come fosse possibile che una coinquilina abbia buttato un assorbente interno nel sanitario.

Barù ha precisato che il Grande Fratello dovrebbe fargli avere degli attrezzi per potere aggiustare il bidet.

GF Vip: Delia avrebbe buttato peli nel bidet

Al momento, non è chiaro quale concorrente abbia provocato il danno al bagno del GF Vip. Infatti, non è stata rivelata l'identità della donna che abbia gettato un assorbente interno nel bidet dell'appartamento di Cinecittà.

In ogni caso, oltre al tampax buttato nel sanitario, ci sarebbero altre cose lasciate nel bidet della casa più spiata d'Italia. A tal proposito, Sophie ha affermato: ''E tutte quelle cose nere che ci sono?". A quel punto, Soleil ha affermato: ''Sono i peli di Delia''.

GF Vip: Soleil afferma che Delia si sarebbe fatta i peli nel bidet

Soleil ha spiegato che la moglie di Alex Belli si sarebbe depilata nel bidet. Infatti, Sorge ha rivelato che Duran si sarebbe scusata per i peli all'interno del sanitario ma, nel momento in cui l'avrebbe fatto, il sanitario era già otturato. L'unica cosa certa, al momento, è che i coinquilini della sesta edizione del GF Vip non possono usare parte del bagno a causa del fatto che l'acqua non scende più. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se la produzione del Grande Fratello Vip dia a Barù gli attrezzi per procedere con la riparazione e lo sgorgo dei tubi. Al momento, non è chiaro quale concorrente abbia provocato il danno e se la colpevole subirà qualche punizione per l'accaduto.