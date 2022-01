È tempo di scherzi all'interno della casa del GF Vip. In queste ultime ore, Soleil e Jessica hanno preso l'iniziativa e, nel cuore della notte, hanno scelto di fare uno scherzo ai loro compagni di gioco di questa sesta edizione del reality show.

Le due si sono recate, in gran segreto, in camera da letto senza farsi beccare ma la reazione di Lulù non è stata delle migliori ed ha prontamente bacchettato sua sorella Jessica, stizzita da questo scherzo notturno.

Scherzo in piena notte al Grande Fratello Vip: Jessica e Soleil 'impauriscono' i vipponi

Nel dettaglio Jessica e Soleil hanno preso in mano le redini della serata all'interno della casa del GF Vip e, nel cuore della notte, hanno organizzato uno scherzo ai danni degli altri concorrenti di questa edizione.

Le due concorrenti, quando ormai le luci erano spente, si sono intrufolate in gran segreto in camera da letto e nel momento opportuno, hanno fatto scoppiare un palloncino accompagnato da un urlo che ha spaventato gli altri vipponi.

In particolar modo Sophie e Alessandro, che in quel momento si stavano "coccolando" sotto le coperte, si sono spaventati e sono subiti riemersi dal letto per capire cosa stesse accadendo.

Lulù stizzita dallo scherzo notturno di Soleil e Jessica al GF Vip (Video)

La reazione maggiormente stizzita e contrariata, però, è stata quella di Lulù. La principessina non ha perso occasione per bacchettare e puntare il dito contro sua sorella Jessica, per l'iniziativa di questo scherzo in piena notte al GF Vip.

"Jessi ma sei matta? Jessica mi fai spaventare. Mi è venuto un infarto. Io pensavo che Jessica stava morendo", ha sentenziato la fidanzata di Manuel Bortuzzo che non ha proprio gradito la scelta di sua sorella, insieme a Soleil Sorge, di fare questo scherzetto notturno.

Intanto si avvicina la messa in onda della nuova puntata serale del Grande Fratello Vip prevista questo lunedì 31 gennaio in prime time dalle 21:35 circa su Canale 5.

Stasera la scelta del primo candidato alla finale del Grande Fratello Vip 6

Le anticipazioni rivelano che, al centro dell'attenzione, ci sarà in primis il televoto di questa settimana che vede coinvolti Soleil Sorge, Delia Duran e Giucas Casella.

I tre concorrenti credono di essere a rischio eliminazione e sono convinti del fatto che uno di loro, lascerà definitivamente il cast del reality show.

Tuttavia, questa non è la verità, dato che, invece, ci sarà la proclamazione del primo candidato alla finale di questa sesta edizione del GF Vip, prevista il prossimo 14 marzo 2022 su Canale 5. Chi avrà la meglio tra le due rivali in amore Soleil-Delia? Al pubblico da casa l'ardua sentenza finale.