Alex Belli continua ad essere uno dei personaggi più chiacchierati e al tempo stesso discussi di questo Grande Fratello Vip 6. In queste ultime ore l'attore sta tenendo banco nuovamente per le vicende legate al triangolo sentimentale che lo vede coinvolto con sua moglie Delia Duran e la giovane Soleil Sorge, protagonista di questa sesta edizione del reality show. Katia Ricciarelli non perde occasione per lanciare frecciatine all'attore e, anche in queste ultime ore, lo ha provocato scatenando la reazione contrariata di Alex.

Katia provoca Alex e cita sua moglie Delia al GF Vip

Nel dettaglio, durante la giornata di oggi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, Alex Belli si è lasciato andare ad un nuovo "ballo ravvicinato" con la sua amica speciale, Soleil Sorge, con la quale c'è un feeling che cresce sempre più giorno dopo giorno.

L'attore, cimentandosi in questo balletto con Soleil, ripeteva a Katia: "Non essere gelosa" e la reazione della cantante lirica non si è fatta attendere.

"Dillo a tua moglie", ha subito risposto Katia provocando così l'attore che non l'ha presa proprio bene.

Alex sbotta contro Katia al GF Vip (Video)

"Ma basta!", ha subito sbottato Alex che ormai sembra essere alquanto stufo di queste continue frecciatine che gli vengono rivolte nella casa del GF Vip, legate al suo rapporto con Delia.

Intanto proprio ieri pomeriggio, Alex si è lasciato andare ad una reazione a dir poco esagerata e inaspettata all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, nel momento in cui ha scoperto che non c'era nessun videomessaggio da parte dei familiari per lui.

Alex Belli perde le staffe nella casa del GF Vip e minaccia di uscire

I concorrenti, infatti, hanno ricevuto tutti delle sorprese da parte dei loro cari, i quali hanno scelto di mandargli dei messaggi per cercare di convincerli a portare avanti questa avventura con il reality show, che proseguirà fino al prossimo marzo 2022.

Quando Alex si è reso conto che per lui non c'era nessun videomessaggio da parte di sua moglie ma neppure da parte dei suoi familiari o amici, è andato su tutte le furie.

Alex ha perso il controllo della situazione e si è scagliato duramente contro la porta rossa della casa del GF Vip. L'attore ha minacciato a chiare lettere di essere pronto a lasciare il gioco ed ha urlato contro la produzione di aprirgli la porta al più presto, dato che non aveva alcuna intenzione di restare.

Gli autori del GF Vip, dalla regia, hanno provato a placare Alex e lo hanno convocato in confessionale, dove l'attore ha avuto modo di sfogarsi e placarsi. Alla fine ha cambiato idea e malgrado la scenata fatta pochi minuti prima, ha scelto di non abbandonare la trasmissione e quindi di portare avanti questa esperienza nella casa di Cinecittà.