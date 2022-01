Nuovi momenti di tensione all'interno della casa del GF Vip e anche questa volta il motivo ha a che fare con il cibo. Nel corso delle ultime ore Davide Silvestri ha rimproverato Gianmaria Antinolfi per aver consumato delle uova nella preparazione delle crêpe. La reazione dell'imprenditore napoletano, però, non è stata delle migliori e questa volta ha sbottato "mandando a quel paese" Davide e tutti gli altri che si sono lamentati.

Scoppia la discussione tra Gianmaria e Davide al GF Vip per delle uova

Nel dettaglio, Davide Silvestri è corso da Gianmaria per rimproverarlo del fatto che avesse consumato delle uova per preparare delle crêpe.

L'attore si è lamentato, dicendo che bisognerebbe essere più rispettosi anche nei confronti degli altri, visto che non tutti le hanno mangiate e di conseguenza lo ha invitato a non "sprecare" in questo modo le uova.

Di fronte a questo rimprovero, però, Gianmaria non ha reagito per niente bene e ha prontamente sbottato contro l'attore.

'Non mi rompete", sbotta Gianmaria contro Davide

"Un po' di rispetto per tutti" ha sentenziato Davide, che ha bacchettato così l'imprenditore napoletano.

"Ho capito fratello ma ci sono 18 uova, non mi date le mie uova domani e fate il ca... che volete e non mi scassate il ca...", ha sbottato Gianmaria contro Davide.

La reazione di Gianmaria ha fatto scoppiare dal ridere sia Manuel che Lulù: i due, presenti in quel momento, non sono riusciti a trattenere le risate.

Un modo di fare che ha stizzito ancora di più Davide Silvestri che, di fronte all'ilarità del gruppo, è tornato indietro ed ha chiesto loro di non fare i "fighi".

Insomma, il clima all'interno della casa del GF Vip continua a essere particolarmente teso per le questioni legate al cibo.

Nella casa del GF Vip si continua a litigare per il cibo

Nella giornata di domenica 2 gennaio, ad esempio, Soleil ha sbottato contro Lulù accusandola di nascondere le cose in camera e anche in questo caso si sono ritrovate ai ferri corti.

Così, dopo le discussioni e le polemiche legate alla scarsa igiene della casa, ecco che i concorrenti si ritrovano a litigare per questioni legate al cibo.

Cosa succederà a questo punto? Non si esclude che, in vista della nuova puntata del Grande Fratello Vip prevista per la serata del 3 gennaio su Canale 5, possa esserci un confronto tra i protagonisti di queste diatribe legate al cibo.

Intanto le anticipazioni del reality show Mediaset rivelano che in questa nuova puntata serale ci sarà spazio per l'arrivo di un nuovo concorrente. Trattasi di Kabir Bedi che, dopo aver effettuato il periodo di quarantena, entrerà come inquilino a tutti gli effetti dello show.