Al Grande Fratello Vip, anche se si professa molto amica di Jessica, Sophie l'ha messa nuovamente in difficoltà. Chiacchierando con Alessandro, la ragazza l'ha informato del fatto che la principessina l'ha nominato lunedì scorso e lui è rimasto "di sasso'. Basciano ha accusato Selassiè di incoerenza perché lo cercherebbero tutto il giorno e poi l'ha votato: il legame tra i due sembra quindi essere sempre più precario.

La rivelazione sulle nomination al GF Vip

Sophie ha sempre detto di mettere l'amicizia prima di qualsiasi altro rapporto all'interno della casa del GF Vip, ma l'altra sera sembra essersene dimenticata.

Come hanno fatto notare alcuni attenti spettatori del reality, Codegoni ha detto ad Alessandro che Jessica l'ha votato durante la puntata del 27 dicembre. Il modello non si aspettava questa rivelazione, tant'è che ha reagito male e se l'è presa con la ragazza che per settimane ha cercato di conquistarlo invano.

"Dice che non le è piaciuto come hai reagito all'incontro con sua sorella Clarissa. Voleva nominare un altro ma era immune. Visto che tu eri l'unico con cui aveva avuto problemi, ha votato te", ha fatto sapere l'influencer nelle scorse ore.

Basciano è rimasto senza parole e inizialmente è riuscito a dire solamente: "Ma è uno scherzo?".

La 20enne ha cercato di rassicurarlo, ricordandogli che Selassié ha nominato anche lei nonostante siano legatissime, perché nel suo ragionamento questo gesto non influisce nei rapporti all'interno della casa.

L'affondo alla protagonista del GF Vip

Alessandro non ha voluto sentire ragioni, anzi ha rincarato la dose contro Jessica aggiungendo: "Con quale motivazione l'ha fatto se viene a svegliarmi ogni mattina, se mi sta appresso tutto il giorno. Fa queste cose e poi mi mette in nomination?".

Basciano non si aspettava affatto questa pugnalata alle spalle soprattutto per le ragioni che le ha detto Sophie, ovvero che Selassiè l'ha votato dopo aver assistito al battibecco tra lui e sua sorella Clarissa.

"Cioè lei mi chiama tizio e nomina me?", ha tuonato il modello nello sfogo che i siti di Gossip stanno riportando il 30 dicembre.

Il neo concorrente del GF Vip ha concluso la sua invettiva contro la principessina dicendo: "Mi rompe tutti i giorni e poi fa questo, è incoerente. Non mi rompa più allora".

Le incertezze sul flirt con Sophie al GF Vip

Dopo aver saputo che Jessica l'ha nominato, Alessandro pare aver messo definitivamente una pietra sopra al loro rapporto, in particolare al flirt che tanti hanno sperato potesse nascere tra loro dopo averli visti simpatizzare in cucina.

Basciano, infatti, si è sfogato con Manila e ha messo in chiaro un paio di cose: Soleil e Jessica non le interessano, mentre su Sophie ha ancora un po' di dubbi.

"Lei è bella e mi piace, ma devo capire bene e valutare. Voglio vedere se siamo compatibili oppure no, se ne vale la pena e se lei fa la differenza", ha detto il modello nelle scorse ore, spiazzando i fan del GF Vip che già lo vedevano in coppia con la bella Codegoni.

Quest'ultima, invece, continua ad essere sommersa dalle critiche per il comportamento non proprio limpido che sta avendo con l'amica Selassiè. Secondo diversi telespettatori dei sociale, sebbene dica di mettere l'amicizia con la principessina prima di qualsiasi eventuale flirt, l'influencer non farebbe che contraddirsi gettando fango sulla ragazza. Informare Alessandro del fatto che Jessica l'ha votato, ad esempio, sarebbe stata una mossa poco corretta, secondo molti spettatori del reality, gli stessi che si sono esposti sui social network per contestare l'atteggiamento di Sophie nei confronti della compagna con la quale ha convissuto serenamente per oltre tre mesi.