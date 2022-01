Prosegue l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore 6. Una nuova puntata andrà in onda martedì 4 gennaio 2022 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Dopo aver intuito che la figlia si sta frequentando con un ragazzo, Veronica sarà sempre più curiosa di scoprirne il nome. Gemma invece prenderà tempo con la madre e non confesserà che il suo fidanzato è Marco di Sant'Erasmo. Nel frattempo Flavia sarà ancora all'oscuro della relazione tra Ludovica e Marcello. La mamma della contessina troverà a villa Bergamini una cravatta che la farà insospettire e parlerà con la figlia.

Intanto Veronica ed Ezio parleranno apertamente dei preparativi del matrimonio. A soffrire molto sarà Gloria, che si renderà conto di essere ancora innamorata del suo ex marito. Flavia e Ludovica avranno un duro confronto al termine del quale la contessina si recherà distrutta dal suo fidanzato che alloggerà a casa di Ferraris.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Veronica vuole conoscere Marco

Nel corso del 77° episodio de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmesso il 4 gennaio 2022, la compagna di Ezio sarà curiosa di scoprire l’identità del ragazzo che frequenta la figlia. Gemma però continuerà a fare mistero del suo fidanzamento, cercando in tutti i modi di prendere tempo con la madre.

Le vacanze natalizie saranno finite e Marco rientrerà a lavoro ma riceverà un nuovo incarico. Il nipote della contessa dovrà lavorare a stretto contatto con la signorina Colombo. Tuttavia, Stefania farà di tutto per mostrare totale indifferenza a riguardo, per non far ingelosire la sorellastra. Intanto a Villa Bergamini, Flavia avrà modo di trascorrere un po’ di tempo con Ludovica.

La signora Brancia sarà ancora ignara che la figlia ha una relazione con Marcello. Poco dopo troverà una cravatta e penserà che non sia un caso e chiederà spiegazioni alla contessina.

Il Paradiso 6, Ludovica litiga pesantemente con la madre

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 4 gennaio, rivelano nel dettaglio che Veronica ed Ezio inizieranno a parlare apertamente dei preparativi delle nozze.

Senza scrupoli, i futuri sposi annunceranno ai loro cari che presto diventeranno marito e moglie. Tuttavia Gloria soffrirà molto, nel vedere al dito l'anello che Ezio ha regalato alla mamma di Gemma. Dopo il duro scontro avuto con la madre, Ludovica correrà in lacrime da Marcello che nel frattempo sarà tornato a vivere a casa di Armando. Il socio della caffetteria desidererà uscire allo scoperto e rivelare a tutti, Flavia compresa, della relazione tra lei e la signorina Brancia di Montalto.