Scoppia una nuova lite nella casa del GF Vip e, questa volta, a trovarsi l'uno contro l'altro sono stati Gianmaria e Katia Ricciarelli.

I due sono arrivati ai ferri corti per questioni legate alle cicche di sigarette che sarebbero state lasciate in giardino e che hanno mandato in tilt la cantante lirica, la quale ha accusato Gianmaria di questa inadempienza. Lui, però, si è difeso ed ha perso le staffe nei confronti di Katia, ribadendole "faccia a faccia" che non deve permettersi di dargli del bugiardo.

Tensione nella casa del GF Vip tra Gianmaria e Katia

Nel dettaglio, il clima all'interno della casa del GF Vip torna ad infuocarsi e tra Katia e Gianmaria sono di nuovo scintille.

I due inquilini di questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini, si sono ritrovati ai ferri corti dopo che Katia ha trovato delle cicche di sigarette in giardino ed ha accusato Gianmaria di averle lasciate lì.

Secondo la cantante lirica, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che sia stato Gianmaria ad averle lasciate incustodite e che poi non si sarebbe preso cura di gettarle nella spazzatura.

Immediata la reazione di Gianmaria che si è prontamente difeso dagli attacchi della cantante e tra i due sono volate frecciatine.

Katia accusa Gianmaria di essere un bugiardo e lui perde le staffe al GF Vip

"Tu ne hai buttate sette in quell'angolo lì. Tu sei un gran bugiardo", ha sbottato Katia puntando il dito contro il giovane imprenditore napoletano e chiamando in causa anche Kabir Bedi per chiedere conferma della sua versione dei fatti.

"Io butto sempre i mozziconi nel cestino.

Katia ricordati che io posso permettermi di non prendere in giro nessuno. Io le sigarette le butto nella spazzatura, se mi credi bene altrimenti fa niente", ha sbottato a sua volta Gianmaria che ha perso le staffe nei confronti della cantante, tanto da affrontarla "faccia a faccia".

"Non ti interessa perché ho ragione, bugie devi dirle a tua sorella a me no", ha aggiunto Katia che ha continuato ad alimentare la fiamma della discussione con il giovane Antinolfi.

'Con me non deve permettersi', sbotta Gianmaria furioso contro Katia

"Io posso permettermi di non dire bugie. Con me non deve permettersi mai più di dire che io sono bugiardo. Io sono tutto tranne che bugiardo", ha chiosato Gianmaria confermando di fatto di non aver gradito l'attacco ricevuto da parte della cantante lirica.

Insomma un rapporto tutt'altro che semplice tra i due inquilini di questa sesta edizione del GF Vip che, già in passato, avevano avuto modo di scontrarsi, confermando di fatto lo scarso feeling che ad oggi c'è tra di loro all'interno della casa di Cinecittà.