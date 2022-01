L'atteggiamento di Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello Vip continua ad attirare polemiche e discussioni anche fuori dal programma. In queste ore, infatti, dopo gli ultimi scivoloni della cantante lirica ecco che alcuni ex vipponi hanno svelato di essere pronti a portare avanti una vera e propria "rivolta" in diretta televisiva durante la prossima puntata serale del GF Vip, prevista per questo venerdì 7 gennaio su Canale 5.

Katia Ricciarelli accusata di razzismo al GF Vip contro Lulù

Nel dettaglio, durante gli ultimi giorni trascorsi all'interno della casa del GF Vip, Katia Ricciarelli si è lasciata andare a delle frasi che sono state ritenute profondamente razziste nei confronti della principessina Lulù.

"Torna a studiare nel tuo paese", ha sbottato Katia rivolgendosi contro la principessina e scatenando un vero e proprio vespaio di polemiche social.

In moltissimi, infatti, hanno puntato il dito contro l'ex moglie di Pippo Baudo, al punto da chiedere alla produzione del reality show di prendere dei provvedimenti seri nei confronti della cantante.

L'ipotesi che va per la maggiore in queste ore, è quella di procedere con la squalifica definitiva dal gioco di Katia, dato che questa non è la prima volta che la cantante si lascia andare a delle gaffe del genere, che scatenano accesissime polemiche in rete e sui social.

Ex vipponi del GF Vip pronti a fare la 'rivolta' in diretta tv contro Katia

Questa volta, però, dopo lo scivolone nei confronti di Lulù, ecco che alcuni ex vipponi di questa sesta edizione del GF Vip, hanno fatto sapere di essere pronti a portare avanti una vera e propria rivolta nei confronti della cantante, in occasione della prossima puntata serale di venerdì 7 gennaio.

Patrizia Pellegrino, che durante la sua breve esperienza nella casa ha avuto modo di battibeccare furiosamente con Katia, ha sposato la proposta dei suoi fan social, i quali le hanno chiesto di prendere la parola durante la diretta del GF Vip e di chiedere espressamente dei provvedimenti contro la cantante.

'Andremo al centro dello studio del GF Vip', annuncia Patrizia Pellegrino

Ebbene, questa volta, Patrizia e Clarissa Selassié hanno ammesso di essere pronte ad occupare il centro dello studio per chiedere che si proceda con una punizione contro Katia.

"Adesso è il momento giusto per fare ciò che ci chiedono di fare. Avere la forza di alzarci e di andare al centro da Alfonso per dire qualcosa, se non lo farà lui", ha sentenziato Patrizia Pellegrino.

"Quello che è successo è schifoso", ha ribattuto Clarissa aggiungendo che se questa volta non saranno presi provvedimenti contro Katia, lei non prenderà più parte alle nuove puntate serali del GF Vip.