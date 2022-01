Nuove tensioni nella casa del Grande Fratello Vip: a finire sotto l'occhio del ciclone, sono ancora Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi. I due ex fidanzati, nel corso del pomeriggio di oggi, sono tornati a lanciarsi delle frecciatine al vetriolo che non sono passate inosservate. In particolar modo, Gianmaria ha "smascherato" la sua ex, accusandola di aver organizzato finte paparazzate per finire sui giornali.

Gianmaria mette in difficoltà Soleil al GF Vip sulle finte paparazzate

Nel dettaglio, durante il pomeriggio all'interno della casa del GF Vip, Soleil e Gianmaria si sono ritrovati nuovamente a battibeccare, a poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini.

"Ti ricordo che quello che si trova qui perché è uscito sui giornali con qualche donna sei tu, di certo non io", ha sbottato Soleil contro il suo ex Gianmaria, accusandolo di essere nel cast di questa edizione, solo per i suoi passati flirt tra cui quello con Belen Rodriguez.

"E pure te per una paparazzata organizzata da te, come con Iannone, organizzata da te", ha prontamente replicato Gianmaria Antinolfi contro Soleil Sorge, smascherandola e mettendola in evidente difficoltà.

Soleil viene smascherata da Gianmaria

L'imprenditore, che in passato ha avuto una relazione di diversi mesi con l'ex protagonista di Uomini e donne, non si è fatto problemi a metterla in difficoltà, alludendo al fatto che avesse organizzato delle paparazzate per finire sui giornali di gossip e quindi tenere alta l'attenzione.

Sta di fatto che dopo questa frecciatina al vetriolo di Gianmaria, Soleil ha preferito non replicare e ha smorzato subito il discorso, evitando di continuare a parlare delle "finte paparazzate" tirate in ballo da Antinolfi.

Insomma un nuovo botta e risposta tra Soleil e Gianmaria che, in questa sesta edizione del GF Vip, si sono più volte ritrovati ai ferri corti e sul piede di guerra.

Intanto, però, mentre Sorge ha messo da parte la sua love story con Alex Belli, Gianmaria in queste ultime settimane ha approfondito la conoscenza con la nuova arrivata Federica.

Gianmaria cede alla passione con Federica: scatta il bacio al GF Vip

Tra i due è nato un feeling speciale: dopo un corteggiamento serrato da parte di Gianmaria, ecco che nelle ultime ore è scattato anche il primo vero bacio.

I due si sono "isolati" dal resto del gruppo e, in sauna, si sono lasciati andare a un bacio decisamente molto passionale che sembra aver dato il via a questa nuova coppia che potrebbe tener banco nelle dinamiche delle prossime settimane di questo GF Vip, che chiuderà i battenti soltanto a marzo.