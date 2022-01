Soleil Sorge continua a essere una delle protagoniste indiscusse di questo Grande Fratello Vip 6 e non ha mai paura di esporsi e dire la sua in ogni situazione.

Nel corso delle ultime giornate, Sorge ha sbottato contro Gianmaria e Jessica: sebbene con loro abbia instaurato un rapporto più intenso nel corso dell'ultimo periodo, non si è fatta problemi a smascherarli, ammettendo di essere a conoscenza del fatto che entrambi si comporterebbero da "falsi amici" nei suoi confronti.

Soleil di nuovo vicina a Gianmaria e Jessica nella casa del GF Vip

Nel dettaglio, durante le ultime settimane trascorse nella casa del GF Vip 6, Soleil si è avvicinata nuovamente al suo ex Gianmaria Antinolfi e gli ha dato dei consigli su come gestire la situazione con Sophie Codegoni, dopo che quest'ultima si è lasciata andare nei confronti di Alessandro Basciano.

In questo modo, Soleil e Gianmaria hanno ripreso in mano le redini del loro rapporto, passando molto tempo insieme e scambiandosi anche dichiarazioni di affetto e diversi "ti voglio bene".

La frecciatina di Soleil che smaschera Gianmaria e Jessica

Stessa situazione con Jessica Selassié: sebbene il rapporto tra la principessina e Soleil non sia mai stato idilliaco, in questo ultimo periodo l'ex protagonista di Uomini e donne l'ha aiutata a gestire la situazione Alessandro Basciano, dato che la ragazza aveva preso una sbandata per l'ex corteggiatore di Uomini e donne che in realtà è interessato a Sophie.

Ebbene, nonostante questo avvicinamento con Gianmaria e Jessica, Soleil Sorge non si è fatta problemi a smascherare i due concorrenti, ammettendo di essere a conoscenza del fatto che in realtà il loro sarebbe un "doppio gioco".

"Jessica e Gianmaria fanno i finti amici lecchini davanti e poi quando pensano che non ci sono e non li sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce", ha sentenziato Soleil Sorge, parlando in casa con Davide e Barù.

'Mi fa schifo', sbotta Soleil parlando dei 'finti amici' al GF Vip

Ancora una volta, senza troppi giri di parole e con la consueta schiettezza che la contraddistingue, Soleil Sorge non si è fatta problemi a smascherare l'atteggiamento del suo ex Gianmaria e quello della principessina Selassié.

"Questo mi fa schifo", ha aggiunto ancora Soleil Sorge che ha puntato il dito contro i suoi due compagni di gioco in questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Soleil: "L' atteggiamento che mi infastidisce é quello di Gianmaria e Jessica di farmi gli amici super lecchini davanti 'amica, amica' e poi quando pensano che non ci sono e non sto ascoltando dicono delle cose per mettermi in cattiva luce..."

La Sorge, infatti, sostiene che a differenza di Gianmaria e Jessica si considera una delle poche persone che se ha dei problemi con qualcuno va dal diretto interessato per affrontarlo di persona, senza sparargli alle spalle come farebbero i due "finti amici".