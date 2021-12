Sono ore decisive per gli inquilini del GF Vip che stanno valutando se proseguire o meno l’avventura nella casa più spiata dagli italiani. Manuel Bortuzzo e Aldo Montano hanno già apertamente dichiarato che abbandoneranno il reality mentre Davide Silvestri ha dichiarato di non avere particolari stimoli per andare avanti anche se non ha del tutto sciolto le riserve. A sorpresa anche Manila Nazzaro potrebbe salutare i compagni di avventura nel corso della puntata del 13 dicembre. Alcuni giorni fa aveva già manifestato alcune perplessità ma alla fine, dopo un confronto con Soleil Sorge, sembrava aver cambiato idea.

Gli scenari, però, sono mutati dopo che l’ex Miss Italia ha avuto un colloquio con i familiari. “Mi sa che domani vi devo salutare” – ha confidato la 44enne all’italo americana. “Sole fai quest’esperienza fino alla fine anche per me” – ha aggiunto la pugliese che poi si è confrontata con Aldo Montano. Quest’ultimo ha spiegato ai coinquilini che la partner di Lorenzo Amoruso ha ricevuto una telefonata un po’ particolare. “Spero riesca a risolvere”.

Manila Nazzaro anticipa il possibile addio a Soleil: 'Fai quest'esperienza fino alla fine anche per me'

Al termine della puntata di venerdì 10 dicembre Alfonso Signorini ha comunicato ai vipponi che il GF Vip si concluderà il 14 marzo. Un maxi prolungamento che non ha spiazzato del tutto gli inquilini della casa più spiata dagli italiani che avevano intuito che il reality non sarebbe finito a dicembre dopo l’ingresso dei nuovi concorrenti.

Aldo Montano è stato tra i primi a dichiarare che non aveva nessuna intenzione di restare altri tre mesi lontano dalla famiglia.

Sulla stessa lunghezza d’onda Manuel Bortuzzo che, nonostante le parole del fratello e del padre, ha deciso di tornare casa per proseguire la fisioterapia ed iniziare gli allenamenti in vista della Paralimpiadi del 2024 di Parigi.

Nei giorni scorsi anche Katia Ricciarelli aveva manifestato l’intenzione di salutare i coinquilini ma il soprano sembra aver cambiato idea e potrebbe trascorrere nella casa del Grande Fratello almeno le festività natalizie.

Aldo Montano: 'Ha ricevuto una telefonata un po' particolare, spero possa risolvere'

Dopo i tentennamenti della settimana scorsa Manila Nazzaro aveva deciso di proseguire la sua avventura nel reality show dopo un confronto con Soleil Sorge.

Dopo l’ufficializzazione del prolungamento la modella ha avuto modo di parlare telefonicamente con i familiari. Una conversazione che ha cambiato l’umore della 44enne che ha spiazzato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne rivelando che potrebbe lasciare il Grande Fratello Vip durante la puntata del 13 dicembre.

“Al momento non posso parlare ma tu che puoi fai quest’esperienza fino alla fine anche per me” – ha sottolineato l’ex Miss Italia. Subito dopo Manila si è soffermata a parlare con Davide Silvestri, un altro vippone in bilico. “Chi vuole rimanere deve andare via e chi non vuole deve restare” – ha affermato l’attore. Subito dopo Aldo Montano ha confidato ai coinquilini che la partner di Lorenzo Amoruso aveva ricevuto una telefonata un po’ particolare. “Non so la gravità della situazione, spero riesca a trovare una soluzione”.