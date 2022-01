Prosegue su Rai 1 la messa in onda della serie televisiva di successo Il Paradiso delle Signore, giunta ormai alla sua sesta stagione.

Le anticipazioni dell’episodio che verrà trasmesso in prima visione sulla rete ammiraglia Rai lunedì 17 gennaio 2022, raccontano che Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) sospetterà che il compagno Ezio Colombo (Massimo Poggio) non le abbia detto la verità su qualcosa.

Spoiler Il Paradiso delle signore, del 17 gennaio: Veronica non si fida di Ezio, Dante sceglie di rimanere a Milano

Nel corso dell’86^ puntata della soap opera ambientata negli anni sessanta e in programmazione su Rai 1 lunedì 17 gennaio dalle ore 15:55 circa, Veronica inizierà ad avere dei dubbi circa la sincerità del suo promesso sposo Ezio: nello specifico la donna avrà il presentimento che Colombo le stia nascondendo la verità su qualcosa del passato.

La madre di Gemma (Gaia Bavaro) però, anche se non sarà per niente tranquilla, non svelerà a nessuno la ragione del proprio evidente turbamento. Ben presto Veronica finirà per fidarsi ancor meno del compagno quando noterà qualcosa di strano tra lui e Gloria (Lara Komar): la signora Zanatta effettivamente farà bene a non credere alla buonafede di Ezio, visto che continuerà a dirle menzogne sul proprio passato.

Nel contempo Dante Romagnoli (Luca Bastianello) dopo essere ritornato a Milano proprio quando Vittorio (Alessandro Tersigni) era entrato in crisi (non essendo riuscito a trovare una soluzione per quanto riguarda gli affari del circolo con gli americani), ora deciderà di trattenersi in città: a proposito di ciò, Romagnoli in realtà sarà intenzionato a fare una proposta lavorativa al direttore Conti.

Adelaide vuole capire le intenzioni di Gemma, Tina ritorna dalla Svizzera dopo essere stata operata

Successivamente l’astuta contessa Adelaide Di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina) cercherà di capire se effettivamente Gemma sia davvero decisa a gareggiare come aspirante campionessa di equitazione, prendendo quindi il posto della cavallerizza del circolo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Tina Amato (Neva Leoni) invece tornerà dalla Svizzera, dopo essersi sottoposta alla delicata operazione chirurgica alle corde vocali, che per fortuna sarà andata per il meglio.

Per concludere il capo magazziniere Armando Ferraris (Pietro Genuardi) e Agnese (Antonella Attili) invece, avranno finalmente la possibilità di riabbracciarsi.