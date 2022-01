Katia Ricciarelli si scatena come non mai alla festa del Grande Fratello Vip. Questo sabato sera, come da tradizione, gli inquilini della casa più spiata d'Italia hanno organizzato una nuova festa in casa: la musica li ha tenuti compagnia fino a notte fonda, tra qualche bicchiere di vino in più e degli eccessi che non sono passati inosservati. A scatenarsi, questa volta, è stata anche Katia che si è cimentata in una serie di balli con tanto di padelle.

Katia Ricciarelli si scatena alla festa del GF Vip: ecco cosa è successo

Nel dettaglio, la cantante lirica questo sabato sera ha scelto di lasciarsi andare completamente all'interno della casa del GF Vip e anche lei si è lasciata trasportare dal clima goliardico che si respirava in casa.

E così, Katia si è cimentata in una serie di balli che non sono passati inosservati: addirittura c'è stato un momento in cui, impugnando una padella, la cantante lirica ha cominciato a ballare in casa, lasciandosi trasportare dal ritmo della musica.

Come se non bastasse, poi, l'ex moglie di Pippo Baudo si è lasciata andare anche in giardino assieme alla sua figlioccia Soleil Sorge.

.

La cantante lirica si mette a fumare al GF Vip (Video)

Dopo essersi scatenata a ritmo di musica, ecco che Katia ha scelto di fare anche uno strappo alla regola con il fumo.

La cantante, che non ha mai fumato da quando è entrata all'interno della casa del GF Vip, ha preso una sigaretta che le è stata data da Soleil ed ha cominciato a fumare.

Insomma a distanza di quattro mesi dall'inizio di questa avventura nella casa di Cinecittà, anche Katia si è lasciata andare facendo cadere ogni tipo di freno inibitore.

La cantante lirica, ad oggi, continua ad essere una delle concorrenti più discusse di questa sesta edizione del reality show, costantemente al centro dell'attenzione ma anche delle polemiche per alcuni scivoloni che hanno costretto la produzione del GF Vip e il padrone di casa, Alfonso Signorini, ad intervenire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Lunedì 24 gennaio la nuova puntata del GF Vip su Canale 5

Alla luce del suo percorso, però, Katia sembra non mostrare segni di stanchezza e ad oggi è ancora forte e decisa a portare avanti la sua avventura all'interno del cast di questo GF Vip.

Intanto, si avvicina la prossima puntata serale del reality show, prevista questo lunedì 24 gennaio su Canale 5 in prime time.

Una serata che non sarà caratterizzata da nuove eliminazioni dal cast del programma e che, continuerà a far luce sul triangolo che si è creato tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran dopo che l'attore, sui social, ha scelto di lasciare sua moglie e di mettere così la parola fine al loro discusso matrimonio che dura da tre anni.