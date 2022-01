I concorrenti del Grande Fratello Vip continuano a trasgredire le regole del programma e la regia è costretta a intervenire. In queste ultime ore, ad esempio, gli autori hanno rimproverare alcuni gieffini che continuano a fumare all'interno della casa, pur consapevoli del fatto che in questo modo trasgrediscono le regole. E poi ancora, si sono ritrovati a dover bacchettare altri gieffini che si sono cimentati in una serie di scherzi che stavano diventando fin troppo pericolosi.

Nuovo rimprovero dalla regia del GF Vip per i concorrenti in casa

Nel dettaglio, in queste ultime ore la regia del GF Vip è dovuta intervenire in prima linea per bacchettare alcuni concorrenti che continuano a fumare all'interno della casa.

Trattasi di una delle regole ferree di questa sesta edizione del reality show: i concorrenti non possono assolutamente fumare all'interno dell'abitazione ma solo all'esterno.

Già in passato, per questi comportamenti fin troppo lascivi sono stati puniti dagli autori e chissà se, lo stesso provvedimento, non verrà preso anche questa volta.

Lulù replica ironica dopo la sgridata dalla regia del Grande Fratello Vip

Tuttavia, dopo la ramanzina da parte della regia che ha bacchettato i vipponi di questo GF Vip, la reazione di Lulù non si è fatta attendere.

"Fa freddo fuori, vieni a darci un abbraccio così ci riscaldi", ha esclamato la principessina parlando con la voce della regia e provando in questo modo a fare la "ruffiana" con gli autori, sperando di poterli tenere buoni ed evitare nuove sgridate.

Insomma, mai come quest'anno la regia del GF Vip è intervenuta in diverse occasioni all'interno della casa, pronta a bacchettare i concorrenti che sono stati poco attenti al regolamento e al rispetto del vivere civile.

Scherzi pericolosi al GF Vip: la regia interviene e bacchetta i concorrenti

Solo qualche sera fa, durante una serata di scherzi all'interno della casa, il clima è diventato a dir poco pericoloso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Soleil e Giacomo, ad esempio, nel tentativo di rovesciare dell'acqua addosso agli altri concorrenti, si sono ritrovati vittime di rovinose cadute che non sono passate inosservate.

Immediata anche in questo caso, la reazione della regia del Grande Fratello Vip 6, che è subito intervenuta per bacchettare i concorrenti e riportare così l'ordine e la tranquillità dopo una serata fin troppo goliardica.

In particolar modo, Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Giacomo Urtis sono stati subito convocati in confessionale dagli autori e, non si esclude a questo punto, che si siano beccati una bella ramanzina per questi scherzi messi in atto al GF Vip, che rischiavano di diventare fin troppo pericolosi.