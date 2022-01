Tempesta d'amore va in onda tutti i giorni alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Le anticipazioni della fiction daily bavarese creata da Bea Schmidt raccontano che Florian, a seguito della rottura sentimentale con Maja, deciderà di incastrare Erik per poter nuovamente conquistare la giovane von Thalheim. Il dark man, quindi, confesserà al fratello di essere l'artefice della truffa ai danni di Cornelius, mentre il guardacaccia registrerà ogni parola incriminante dello stesso. Erik, intanto, capirà che Florian vuole denunciarlo alla polizia, nel frattempo Selina, dopo aver scoperto che Lars è in realtà Cornelius, chiuderà col coniuge e accetterà la proposta di matrimonio di Christoph.

Cornelius, infine, deciderà di lasciare Bichlheim.

Florian vorrà incastrare Erik per conquistare Maja

Gli spoiler della soap opera tedesca anticipano che la separazione sentimentale tra Florian e Maja sta facendo soffrire parecchio i due ragazzi.

Se da una parte la giovane von Thalheim sarà ferma sulle proprie posizioni, dall'altra parte il guardacaccia sarà più che mai intenzionato a far nuovamente breccia nel cuore della sua amata. Per riuscire in tale intento, Vogt deciderà di incastrare il fratello Erik e, di conseguenza, far ottenere giustizia a Cornelius.

Florian, quindi, attenderà il termine di un'escursione di Erik con Ariane e, sfruttando il brioso tono umorale del dark man, tenterà di spillargli una confessione.

Complice qualche bicchiere di whisky, il guardaboschi riuscirà a far ammettere al fratello maggiore di essere l'artefice della truffa ai danni di Cornelius.

Erik, inizialmente, si sentirà sollevato per essersi tolto un macigno dallo stomaco, ma tale sensazione svanirà nel nulla quando si accorgerà che Florian non solo ha registrato tutto col telefonino ma intende anche denunciarlo alla polizia.

Scocca un bacio tra Selina e Cornelius

Le trame di Sturm der Liebe rivelano che la scoperta della vera identità di Lars Sternberg, ovvero che l'uomo è in realtà Cornelius, lascerà interdetta Selina.

La madre di Maja sarà alquanto delusa dal coniuge che gli ha fatto credere di essere morto per quattro anni, quindi deciderà di chiudere i ponti col marito.

Selina, non soltanto si allontanerà da Cornelius, ma deciderà di accettare la proposta di matrimonio di Christoph e, come se non bastasse, confesserà al fidanzato tutta la verità sul marito che credeva morto.

Il signor von Thalheim, nel mentre, si accorgerà di non essere particolarmente gradito a Bichlheim e sceglierà di togliere le tende, così da iniziare una nuova vita da un'altra parte.

Prima della sofferta partenza, però, Selina si presenterà al cospetto di Cornelius per dirgli addio e tra i due scoccherà un appassionante bacio.