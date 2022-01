Soleil Sorge finisce nel mirino di Francesca Cipriani. Dopo l'eliminazione dal GF Vip, l'ex opinionista dei programmi di Barbara d'Urso ha rilasciato una vera e propria intervista al vetriolo, in cui si scaglia duramente contro l'attuale concorrente del reality show condotto da Signorini. Francesca ha ammesso di non aver gradito alcuni atteggiamenti e modi di fare della Sorge, tanto che per lei meriterebbe di essere fatta fuori dal gioco.

Francesca Cipriani sbotta contro Soleil Sorge dopo l'addio al GF Vip

Nel dettaglio, all'interno della casa del GF Vip, il rapporto tra Soleil e Francesca non è mai stato idilliaco e le due protagoniste di questa sesta edizione sono arrivate ad avere dei durissimi scontri.

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita dal cast del reality show Mediaset, Francesca Cipriani non ha perso occasione per rilasciare una intervista polemica nei confronti di Soleil, ad oggi considerata una delle concorrenti favorite per la vittoria finale di questa sesta edizione.

Intervistata dal settimanale "Nuovo Tv", Francesca Cipriani ha ammesso che per lei Soleil andrebbe fatta fuori dal gioco per il modo in cui si è comportata e per le affermazioni che ha fatto in casa in queste settimane contro svariati inquilini del GF Vip.

'Va buttata fuori dal GF Vip': il durissimo attacco di Francesca Cipriani contro Soleil

"Soleil va buttata fuori dal Grande Fratello Vip. Io l'avrei già espulsa.

Invece gli autori lasciano che si comporti in modo indegno", ha sbottato Francesca puntando duramente il dito contro l'ex protagonista di Uomini e donne.

La Cipriani, quindi, ha lanciato frecciatine al vetriolo non solo nei confronti di Soleil ma anche degli autori stessi del reality show capitanato da Alfonso Signorini, i quali permetterebbero alla giovane influencer di dire tutto ciò che vuole, senza neppure essere sgridata oppure rimproverata.

'Ha detto frasi molto brutte', sbotta Francesca che vorrebbe Soleil fuori dal cast di questo Grande Fratello Vip 6

Per Francesca, infatti, il comportamento e il modo di fare di Soleil andrebbe duramente punito dalla produzione del GF Vip, complici le frasi poco carine che la concorrente ha pronunciato in queste settimane contro alcuni inquilini di questa sesta edizione.

"Ha detto frasi molto brutte come 'scimmiette' a Samy e Ainett. Anche con Sophie e Gianmaria ci è andata giù pesante", ha sbottato Francesca.

"Insomma abbiamo un repertorio di vera maleducazione, davvero pessimi e di cattivo gusto nei confronti degli altri concorrenti", ha sentenziato Francesca che punterebbe sull'espulsione di Soleil Sorge dalla casa del GF Vip.