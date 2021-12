Continua a far discutere il faccia a faccia che Alex e Delia hanno avuto nella casa del GF Vip il 13 dicembre. In un momento in cui pensava di non essere sentita, la donna ha rimproverato il marito per ciò che sarebbe successo sotto le coperte tra lui e Soleil. Duran si è detta certa del fatto che i telespettatori abbiano assistito a veri e propri rapporti intimi tra suo marito e Sorge, cosa che l'attore non ha smentito quando è stato interpellato da Alfonso Signorini in studio.

Il risvolto inaspettato prima dell'addio al GF Vip

Quella che è andata in onda lunedì 13 dicembre, è una puntata del GF Vip da ricordare.

Signorini si è ritrovato a condurre una diretta ricca di colpi di scena, a partire dall'incontro chiarificatore tra Alex e Delia in guardino.

Dopo aver sentito la moglie dire che intendeva lasciarlo per come si è comportato negli ultimi tre mesi all'interno della casa, l'attore ha violato il regolamento e le norme anti-Covid e ha abbracciato la sua dolce metà.

Mentre Alfonso interpellava Soleil su quello che stava succedendo tra i due, Duran si è lasciata sfuggire un rimprovero che i più attenti hanno immediatamente intercettato.

Rivolgendosi a voce bassa al marito, la modella ha detto: "Guarda che quella cosa che hai fatto sotto le coperte l'hanno vista tutti".

Belli è apparso piuttosto preoccupato e alla sudamericana ha chiesto se davvero fossero stare rese pubbliche delle immagini "focose" del suo rapporto con Sorge: "Sì, si è visto ti ho detto", la replica seccata della donna.

L'attore non smentisce dopo l'uscita dal GF Vip

In un video che sta facendo il giro dei social network, si vede Delia rimproverare Alex con sguardo severo e con un'espressione nella sua lingua madre: "Hai tr... c.. de tu madre" (che tradotto in italiano sarebbe "figlio di p...").

L'attore è rimasto in silenzio, e allora la moglie ha rincarato la dose aggiungendo: "Si vede tutto, questa roba è grave".

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Insomma, stando a queste dichiarazioni a bassa voce di Duran, tra Belli e Soleil ci sarebbero stati dei rapporti intimi sotto le coperte, probabilmente in quelle notti in cui si rifugiavano sotto il piumone nella speranza che i loro movimenti non venissero captati dai telespettatori per quello che realmente erano.

Quando Alfonso Signorini l'ha intervistato in studio subito dopo la squalifica, l'uomo non ha negato di essersi scambiato spinte effusioni con Sorge, anzi ha sfoggiato un sorriso beffardo e di soddisfazione che molti hanno interpretato come una tacita conferma a tutti i sospetti.

Finisce l'avventura di Alex al GF Vip 6

A differenza di Alex e Delia, Soleil non si è ancora esposta per commentare il Gossip che la vorrebbe in intimità con l'attore, anche perché anche lei ha una persona a casa alla quale rendere conto.

Come più volte ha detto all'interno della casa del GF Vip, il cuore di Sorge batte per un imprenditore siciliano col quale ha trascorso i mesi precedenti alla partecipazione al reality Mediaset, l'uomo che le ha inviato tre romantici messaggi aerei per confermarle il sentimento che prova per lei.

L'addio di Belli al programma di Canale 5, sicuramente inciderà anche sul percorso dell'influencer, che da ieri sera non fa che piangere e dirsi delusa da come è stata trattata dalla persona alla quale era più legata tra le mura di Cinecittà.

Soleil, inoltre, non ha ancora comunicato la sua decisione sul prolungamento: l'italo-americana rientra nel gruppo di concorrenti che dovranno ufficializzare la loro scelta (restare o andare via e trascorrere il Natale con la famiglia, come farà Aldo Montano) nel corso della puntata di venerdì 18 dicembre.