Torna l'appuntamento con C'è posta per te 2022, il people show dei sentimenti ideato e condotto da Maria De Filippi, giunto alla sua venticinquesima edizione di messa in onda su Canale 5. Questo sabato 8 gennaio andrà in onda l'attesa prima puntata che segnerà l'avvio di questa attesissima stagione che andrà avanti fino alla prossima primavera. Anche quest'anno non mancheranno gli ospiti famosi e tra quelli della prima puntata, spicca il nome del conduttore Stefano De Martino.

Anticipazioni C'è posta per te 2022: Maria De Filippi sfida Carlo Conti al sabato sera

Nel dettaglio, la prima puntata di C'è posta per te 2022 è in programma per la serata di sabato 8 gennaio 2022. Maria De Filippi tornerà a presidiare la fascia del sabato sera dopo il successo autunnale di Tu si que vales.

La conduttrice, questa volta, dovrà fare i conti con la concorrenza rappresentata da Tali e Quali, lo show dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti, che questa volta proporrà un'edizione con protagonisti persone comuni pronte a mettersi in gioco, vestendo i panni di personaggi dello spettacolo e della musica italiana ed internazionale.

Una sfida molto attesa tra due show che sapranno regalare emozioni e spensieratezza al pubblico del sabato sera di Rai 1 e Canale 5.

Salta Can Yaman dalla prima puntata di C'è posta per te 2022

In attesa di scoprire quello che sarà il verdetto auditel di questa attesissima sfida del sabato sera tra Tali e Quali e C'è Posta per te, le anticipazioni legate alla prima puntata del people show di Maria De Filippi, rivelano che contrariamente a quanto riportato su alcuni blog nei giorni scorsi, non ci sarà Can Yaman.

L'attore e divo turco, infatti, era stato annunciato come uno dei super-ospiti della puntata d'esordio di questa venticinquesima edizione del programma di Maria De Filippi, ma non sarà così.

Can Yaman, almeno per questo sabato 8 gennaio, non prenderà parte alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5, dove già in passato ha avuto modo di partecipare come ospite d'eccezione.

Ecco gli ospiti di C'è posta per te di sabato 8 gennaio: in studio arriva Stefano De Martino

Chi sono gli ospiti della prima attesa puntata di C'è posta per te 2022? Le anticipazioni sul people show Mediaset rivelano che sabato 8 gennaio ci sarà il conduttore tv Paolo Bonolis, che proprio da domenica pomeriggio tornerà nel daytime di Canale 5 con la nuova edizione di Avanti un altro.

E poi ancora, il secondo super-ospite di questa prima puntata di C'è posta per te sarà il conduttore Stefano De Martino, ex volto noto di Amici di Maria e attualmente al timone dello show Bar Stella, in onda in seconda serata su Rai 2.