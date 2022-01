Selvaggia Lucarelli torna a parlare del GF Vip e, questa volta, ha lanciato una sottile frecciatine anche nei confronti del padrone di casa Alfonso Signorini. Attraverso una serie di stories pubblicate sui social, Lucarelli ha sottolineato che ormai con la gestione di Signorini, il Reality Show sarebbe stato completamente trasformato e, ad avere importanza, non sarebbero più le dinamiche che ruotano intorno ai concorrenti stessi che sono in gara.

Duro attacco contro il GF Vip 6: le parole di Selvaggia Lucarelli contro Alfonso Signorini

Nel dettaglio, dal suo profilo Instagram, Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare ad una attenta riflessione sulle sorti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, la terza nelle mani di Alfonso Signorini.

Il giudizio emesso dal giudice di Ballando con le stelle, non è stato per niente tenero e, ancora una volta, Selvaggia ha sparato a zero contro il reality show trasmesso in prime time su Canale 5.

"Non conta più chi succede nella casa, ma chi condannerà o assolverà con la sua doppia morale, Signorini nella casa", ha affermato senza troppi mezzi termini Selvaggia.

Signorini nel mirino di Lucarelli per la gestione del Grande Fratello Vip 6

E poi ancora, Lucarelli ha lanciato un'altra frecciatina nei confronti di Alfonso Signorini, sottolineando che con la sua conduzione e la sua gestione, il reality show sarebbe stato letteralmente trasformato.

Il motivo? Secondo la giornalista, ormai al centro del GF Vip non ci sarebbero più le dinamiche tra i vari concorrenti, bensì le dinamiche tra il conduttore e gli autori.

"Ho dedotto questo", ha aggiunto Selvaggia svelando di aver fatto un po' il resoconto finale dopo aver letto le numerose critiche e le polemiche che ha attirato fino ad oggi questa sesta edizione del reality show, che proseguirà la sua messa in onda fino al prossimo mese di marzo (salvo ulteriori cambi di programmazione da parte dei vertici Mediaset).

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Dopo Katia Ricciarelli, Lucarelli attacca pure il conduttore del GF Vip 6

Insomma un'analisi attenta e lucida quella di Selvaggia Lucarelli che, qualche giorno fa sempre sui social, non aveva perso occasione per bacchettare anche Katia Ricciarelli, una delle concorrenti più controverse e discusse di questa sesta edizione.

In quell'occasione, Selvaggia aveva tirato fuori dei filmati di Katia ai tempi della loro partecipazione al reality show La Fattoria, mettendo in evidenza che già in quella occasione, la cantante lirica non era stata per niente tenera nei confronti delle altre donne, lasciandosi andare spesso a frasi offensive e fuori luogo, proprio come sta accadendo adesso al GF Vip.