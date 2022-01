L'arrivo di Delia Duran all'interno della casa del Grande Fratello Vip non è passata inosservata ed ha alimentato alla spaccatura del gruppo di concorrenti di questa sesta edizione del reality show. Tra le prime a schierarsi in difesa della moglie di Alex Belli è stata Miriana Trevisan, la quale ha spezzato delle lance a favore della donna, puntando il dito contro Soleil Sorge e accusandola di averle mancato di rispetto per il suo avvicinamento con l'attore all'interno della casa di Cinecittà.

Miriana punta il dito contro Soleil Sorge al GF Vip

Nel dettaglio, subito dopo la puntata serale del GF Vip di ieri sera, caratterizzata dall'ingresso in casa di Delia Duran, i colpi di scena non sono tardati ad arrivare.

In casa, infatti, si è creata una vera e propria spaccatura e tra quelli che si sono schierati in difesa della moglie di Alex Belli spicca Mirian Trevisan, che non si è fatta problemi a difendere a spada-tratta la modella, puntando il dito contro Soleil Sorge.

"Io sono dalla tua parte", ha subito ammesso Miriana parlando con Delia e ribadendo il fatto che tra Alex e Soleil non fosse solo amicizia all'interno della casa di Cinecittà, così come i due hanno sempre cercato di far credere nel corso di queste settimane, rigettando al mittente le ipotesi di una love story in corso.

'Ti ha distrutto', sbotta Miriana contro Soleil e difendendo Delia

Miriana ha parlato di mancanze di rispetto nei confronti di Delia, in primis da parte della stessa Soleil, quando durante i confronti non faceva altro che "darle addosso" e quindi puntare il dito contro di lei.

"Lei ha distrutto un'altra donna. Ha visto una moglie soffrire e ti è passata sopra", ha dichiarato Miriana senza troppi mezzi termini puntando il dito contro la Sorge.

Insomma la showgirl non si è fatta problemi a denigrare Soleil all'interno della casa del GF Vip per il suo atteggiamento con Alex Belli, sottolineando il fatto che non essendo animali, potevano trattenersi ed evitare di ferire in quel modo Delia, che da casa ha osservato tutto lo "show" avvenuto tra le mura domestiche di Cinecittà.

Le frecciatine di Miriana contro Soleil

Miriana ha anche criticato Soleil per quell'ultimo bacio che c'è stato con Alex Belli prima di uscire dalla casa di Cinecittà.

"Lì è passata dalla parte della non-ragione", ha sbottato ancora Miriana Trevisan commentando negativamente l'atteggiamento di Soleil Sorge.

Insomma il clima all'interno della casa del GF Vip continua ad essere particolarmente infuocato e c'è da scommettere che, pure nel corso delle prossime giornate, non mancheranno i colpi di scena e nuovi accesi confronti tra le due "rivali", Delia-Soleil, che promettono scintille.