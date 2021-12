Prosegue il percorso di Miriana Trevisan all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La showgirl in queste prime settimane di messa in onda del reality show, è stata una delle protagoniste indiscusse, al centro dell'attenzione per il suo rapporto (mai sbocciato) con Nicola Pisu e adesso per il suo avvicinamento con Biagio D'Anelli. Due situazioni che hanno messo Miriana nell'occhio del ciclone al punto che il suo ex compagno Pago, le ha lanciato un avvertimento dalle pagine del settimanale diretto da Riccardo Signoretti, tirando in ballo anche il figlio che hanno in comune.

Miriana Trevisan, dopo Nicola Pisu punta su Biagio D'Anelli al GF Vip

Nel dettaglio, dopo l'avvicinamento inizia con Nicola Pisu all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Miriana Trevisan si è ritrovata al centro delle dinamiche e dell'attenzione per il suo rapporto con Biagio D'Anelli.

L'opinionista ed esperto di gossip è entrato nella casa di Cinecittà da fidanzato ma, in queste ultime settimane, ha messo in discussione il suo rapporto sentimentale.

Tra Biagio e Miriana, infatti, c'è stato un netto avvicinamento e in questi ultimi giorni si sono ritrovati a condividere dei momenti di intensità e anche dei baci sfiorati, che non sono passati affatto inosservati.

Cresce la complicità tra Miriana e Biagio: l'ex di lei, Pago, commenta

Insomma, sembrerebbe che dopo essersi lasciata alle spalle il suo rapporto con Nicola Pisu nato al GF Vip, la showgirl abbia intenzione di voltare pagina definitivamente e Biagio potrebbe essere la persona giusta per farlo.

Immediata la reazione dell'ex compagno della Trevisan, il cantante Pago, anche lui in passato protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini.

In una recente intervista rilasciata al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, Pago ha voluto lanciare un avvertimento alla sua ex, ricordandole che da casa c'è sempre il loro amato bambino che la segue e che assiste alle dinamiche che la vedono protagonista.

L'avvertimento di Pago per la sua ex Miriana al GF Vip

"Hai troppi uomini al GF Vip: pensa a nostro figlio che ti vede in tv...", sono queste le parole riportate sulla copertina del settimanale di Signoretti con le quali Pago ha voluto lanciare un avvertimento alla sua ex compagna.

Insomma sembrerebbe che alcuni atteggiamenti e comportamenti della Trevisan non siano piaciuti all'ex compagno della showgirl, che non ha risparmiato una stoccata al vetriolo alla protagonista di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Cosa succederà a questo punto? Tra Pago e Miriana ci sarà un confronto in diretta tv? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.