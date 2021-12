Nervi tesi nella casa del Grande Fratello Vip 6, dove la tensione sale alle stelle anche in vista dello show natalizio che i concorrenti stanno confezionando in vista della nuova puntata serale su Canale 5. A tenere banco in queste ore è stata soprattutto la sfuriata di Soleil Sorge che non si è fatta problemi a polemizzare contro la coreografa Carmen Russo, ritenendo di essere stata messa in disparte nella coreografia che avrebbero messo in scena nel corso della puntata natalizia del reality show. La reazione della Sorge è stata molto dura, al punto da abbandonare le prove dello show.

Nervi tesi al Grande Fratello Vip 6: Soleil Sorge sbotta contro Carmen

Nel dettaglio, durante il pomeriggio Soleil e tutte le altre concorrenti di questa sesta edizione del GF vip sono tornate a fare le prove di ballo per la coreografia che metteranno in scena nel corso della nuova puntata serale del reality show in programma questo lunedì 20 dicembre.

I momenti di tensione, però, non sono mancati e Soleil Sorge è apparsa a dir poco furiosa e amareggiata per essere stata messa in "seconda fila" dalla coreografa Carmen Russo.

Ecco allora che, dopo essersi lamentata del posto che le aveva affidato la showgirl, Soleil Sorge ha avuto una durissima reazione nella casa del Grande Fratello Vip, al punto da abbandonare le prove di ballo e rifiutarsi di provare assieme a tutte le altre concorrenti.

'Non mi rompete', sbotta Soleil Sorge che lascia le prove del GF Vip

Immediata la reazione di Valeria Marini che ha cercato di placare l'ira dell'ex protagonista di Uomini e donne, la quale però non ha cambiato idea e prima di lasciare le prove dello show natalizio che metteranno in scena questa sera, ha sbottato duramente contro le donne del gruppo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Per una volta voglio fare i capricci, non mi rompete il c...", ha sbottato Soleil Sorge che è uscita poi di scena ed è andata via mentre tutte le altre protagoniste di questo GF Vip, sono tornate a provare.

Soleil “Per una volta voglio fare i capricci, non mi rompete il cazzo”



Lei, presuntuosa, saccente, e capricciosa 🔥 #gfvip pic.twitter.com/8xoj3jIAxA — Miss Venom (@MissYoungHolden) December 20, 2021

Sui social, si accende lo scontro tra Alex e Aldo dopo il Grande Fratello Vip

Insomma i momenti di tensione all'interno della casa di Cinecittà non mancano mai e intanto Soleil Sorge continua ad essere la protagonista indiscussa di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Al centro dell'attenzione anche le vicende della coppia Alex-Aldo. In queste ore i due si sono resi protagonisti di un acceso scontro che si è consumato sui social.

Aldo ha accusato Alex di aver fatto una brutta figura per tutta la vicenda del triangolo sentimentale che ha creato al GF Vip. Belli non è rimasto zitto ed ha replicato affermando che l'unica cosa che saprebbe fare Montano è quella di "alzare le mani", facendo riferimento alla rissa che si sfiorò qualche settimana fa nella casa del GF Vip.