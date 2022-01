Momenti di paura all'interno della casa del GF Vip per Gianmaria Antinolfi. Durante la cena del 13 gennaio, il giovane imprenditore napoletano, si è sentito male a causa di alcuni pezzi di cibo che gli sono andati di traverso. Una scena che ha impaurito gli altri concorrenti, in particolar modo Miriana Trevisan che è stata una delle prime ad intervenire in prima persona, vedendo che Gianmaria era in seria difficoltà all'interno della casa del GF Vip.

Gianmaria Antinolfi si sente male al GF Vip: ecco cosa è successo in casa

Nel dettaglio, la cena tra i concorrenti di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip stava procedendo nel migliore dei modi, quando ad un certo punto Gianmaria ha fatto spaventare tutti.

Il giovane Antinolfi, infatti, non si è sentito bene e in evidente difficoltà per del cibo che gli è andato di traverso si è accasciato su se stesso, in difficoltà.

Gianmaria, infatti, pare che stesse provando a rigettare quel pezzo di cibo che gli aveva fatto male: una scena che ha subito allarmato gli altri concorrenti che in quel momento erano presenti a tavola con lui.

Cibo di traverso e paura per Gianmaria al GF Vip: interviene Miriana

Immediata la reazione di Miriana Trevisan che, dopo essersi resa conto dell'evidente difficoltà di Gianmaria al GF Vip, è subito intervenuta in prima persona.

La showgirl si è avvicinata al giovane imprenditore per capire cosa stesse accadendo e gli ha portato dell'acqua per far sì che superasse questo momento di grande spavento che ha un po' allarmato tutti i protagonisti di questa sesta edizione del reality show di Canale 5.

"Gli è andato storto qualcosa, è andato di trasverso ed era bollente", è stata questa la ricostruzione dei fatti che poco dopo hanno fatto Valeria Marini e Manila Nazzaro parlando di quello che era accaduto a Gianmaria.

Per fortuna pochi minuti dopo il ragazzo si è ripreso ma senza nascondere la paura per quello che gli era successo.

Nuova puntata GF Vip del 14 gennaio: prevista un'eliminazione

Intanto, cresce l'attesa per la prossima puntata serale del Grande Fratello Vip prevista per questo venerdì 14 gennaio 2022 su Canale 5.

Le anticipazioni rivelano che, nel corso della nuova diretta condotta da Alfonso Signorini, ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal gioco.

Tre le donne che rischiano di essere fatte fuori: Carmen, Soleil e Federica. Una di loro sarà definitivamente eliminata dalla casa del GF Vip e, a deciderne le sorti, sarà il pubblico da casa attraverso il televoto.

Chi avrà la peggio a questa tornata eliminatoria? Soleil sarà fatta fuori dal pubblico in quanto amica di Katia Ricciarelli? Lo scopriremo nel corso della diretta.