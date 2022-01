L'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 torna in onda questo venerdì 14 gennaio, in prime time su Canale 5. Le anticipazioni sul reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini rivelano che ci sarà spazio per una nuova eliminazione definitiva dal gioco ma anche per l'arrivo di una nuova concorrente che si metterà in gioco e che proverà a scardinare le dinamiche che si sono venute a creare nel corso di queste settimane.

A rischio eliminazione Soleil Sorge: anticipazioni Grande Fratello Vip del 14 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni legate a questa nuova puntata del Grande Fratello Vip del 14 gennaio, rivelano che al televoto ci sono tre donne: Soleil Sorge, Carmen Russo e Federica Calemme.

Il pubblico da casa è chiamato a decidere la concorrente che intende salvare ma, la meno votata, sarà eliminata definitivamente dal programma, così come specificato da Alfonso Signorini durante l'ultima puntata trasmessa su Canale 5.

E così, a rischio eliminazione, finisce anche Soleil Sorge: l'ex protagonista di Uomini e donne potrebbe abbandonare definitivamente il gioco dopo che già la scorsa settimana ha perso lo scettro di preferita del pubblico, sconfitta da Nathaly Caldonazzo.

La moglie di Alex Belli entra come nuova concorrente del GF Vip

Come si muoverà il pubblico da casa del Grande Fratello Vip? Soleil sarà davvero fatta fuori dal programma oppure ad avere la peggio e quindi ad essere eliminate saranno una tra Carmen e Federica?

E poi ancora, le anticipazioni di questa nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 che andrà in onda il 14 gennaio 2022 su Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per l'arrivo in scena di una nuova concorrente.

Trattasi di Delia Duran, la moglie di Alex Belli, la quale ha scelto di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà dopo essersi presa un periodo di riflessione dal marito.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

I concorrenti ignari dell'arrivo di Delia: anticipazioni GF Vip 14 gennaio

Al momento, i concorrenti che sono già reclusi nella casa di Cinecittà non sanno ancora dell'arrivo di Delia come nuova inquilina a tutti gli effetti, anche se hanno sospettato che possa essere proprio la moglie di Alex la new entry.

Tra quelle che non ha per niente gioito di questa situazione vi è Soleil Sorge, che non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti di Delia, ritenendo che il suo possibile ingresso in casa sarebbe estremamente ridicolo, dato che lei e Alex avrebbero dovuto risolvere i loro problemi lontani dai riflettori.

Insomma l'arrivo in casa di Delia Duran non passerà sicuramente inosservato e c'è da scommettere che alimenterà nuove dinamiche, confronti e scontri durante le prossime settimane di programmazione di questo Grande Fratello Vip 6.