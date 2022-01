Il triangolo nato al GFVip formato da Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere al centro del clamore mediatico.

Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, sulla casa di Cinecittà è voltato un aereo con dedica indirizzato a Soleil e all’ex gieffino. Stanca della situazione che si è creata, Delia è scoppiata in lacrime e ha promesso di lasciare il marito.

Il messaggio per Sorge

Sulla casa più spiata d’Italia spesso volano piccoli aerei con dediche destinate ai “vipponi”. Gli autori del gesto sono generalmente i fan oppure qualche ammiratore.

Nel pomeriggio di martedì 18 gennaio, nei cieli di Cinecittà (quartiere di Roma) è arrivato un messaggio destinato all’influencer italo-americana. La dedica contiene il seguente messaggio: “Solex its real always connected”.

Di fatto la dedica ha chiamato in causa Belli e Soleil Sorge, tanto che la 27enne ha ironizzato: “Me l’ha mandato Alex”.

La reazione di Duran

Ovviamente, l’aereo non è passato inosservato agli occhi di Delia Duran (moglie di Alex Belli). La diretta interessata mentre si trovava in casa, in compagnia di Manila Nazzaro, è scoppiata in lacrime. La modella sudamericana ha affermato: “Basta, mi sono rotta le scatole. Non mi merito questo”.

Delia ha sostenuto che la descrizione di Nathaly sull’attore parmense sia giusta, Caldonazzo ha definito Belli un narcisista patologico.

Stanca per quanto sta accadendo con il marito, Duran ha espresso l’intenzione di voler lasciare Alex: “Mi sta continuando a prendere in giro”.

Secondo la gieffina, il coniuge non avrebbe compreso realmente la sua sofferenza: “Non ce la faccio più”. Infine, la diretta interessata ha fatto presente che prima di varcare la porta della casa di Cinecittà ha fatto una richiesta ben precisato a Belli, ovvero che non scrivesse nulla sui social per Soleil.

Manila e Katia consolano la modella

A consolare Delia, ci ha pensato Manila Nazzaro. L’ex Miss Italia ha invitato la modella sudamericana ad essere forte: “Il momento in cui realizzi è la parte più difficile”. La 44enne pugliese, è convinta che Belli abbia un importante responsabilità. Per Nazzaro, Alex è finito in un vortice mediatico e prima o poi dovrà rendersi conto di avere commesso degli errori.

Katia Ricciarelli ha esortato Duran a non piangere. Inoltre, ha consigliato alla coinquilina di non piangere quando nella prossima puntata del Reality Show comunicherà la fine del matrimonio al marito.

Miriana Trevisan, invece, ha spronato Delia Duran a non pensare più ad Alex Belli. Al contrario ha suggerito alla coinquilina di approfittare dell’esperienza al GFVip per pensare a sé stessa e divertirsi con qualche coinquilino.