Venerdì 14 gennaio, è andato in onda su Canale 5 il trentaquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini. Ad affiancarlo come sempre in studio, le due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. La puntata ha visto arrivare nella casa più spiata d'Italia Delia Duran, la modella venezuelana e moglie di Alex Belli al centro del presunto triangolo amoroso insieme a Soleil Sorge. Proprio quest'ultima, non si aspettava che alla donna fosse riservata un'accoglienza così calorosa da parte degli altri coinquilini e più volte in questi giorni è scoppiata in lacrime lasciandosi prendere dallo sconforto.

Soleil Sorge insofferente con Delia Duran nella casa: 'È lei l'unica che non ha rispettato Alex'

Soleil Sorge è sempre più infastidita dalla presenza di Delia nella casa. Chiacchierando in veranda con alcuni coinquilini si è lamentata del supporto ricevuto dalla donna in questi primi giorni di permanenza nel reality. Soleil non ha apprezzato neanche il comportamento di Jessica Selassiè che a suo dire le avrebbe voltato le spalle: "Gli hai detto peste e corna e poi stai lì e fai l'amica." Soleil dispiaciuta dall'atteggiamento di molti vip ha affermato che le risposte che Delia cerca avrebbe potuto trovarle fuori dal gioco con suo marito Alex, l'unico che può aiutarla a superare il difficile momento che sta attraversando.

L'ex di Luca Onestini ha poi continuato dichiarando anche che non sono gli altri vipponi a poterle dare una mano in questa situazione. Soleil ha affermato: "A me sembra una disperata di fama e basta."

Nessun chiarimento all'orizzonte tra Soleil Sorge e Delia Duran

Soleil ha dichiarato che l'unica a non aver avuto rispetto per Alex Belli, per sé stessa e per il loro rapporto è stata proprio Delia Duran.

Soleil ha espresso le sue remore anche su Manila Nazzaro. La donna ha infatti deciso di stare vicino alla modella venezuelana fin da quando quest'ultima ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. A confortare Soleil ci hanno pensato Gianmaria Antinolfi, suo ex fidanzato con cui ha un rapporto caratterizzato da continui alti e bassi, tra litigi e riappacificazioni e la showgirl Valeria Marini.

Quest'ultima in particolare le ha detto: "Cerca di farti scivolare le cose addosso." Gianmaria invece dal suo canto ha dichiarato: "Ci sta che stai vivendo un momento un po' così, siamo umani." Come andranno a finire le cose tra Soleil e Delia? Le due donne riusciranno ad avere un confronto pacifico? Non resta che seguire le vicende della casa più spiata d'Italia per scoprirlo. Intanto, lunedì 17 gennaio, ci sarà una nuova puntata del reality.