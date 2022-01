Stella, amica di Alex Belli e Delia Duran, ha rilasciato un'intervista a Libero Quotidiano. L'attrice, dopo essere stata tirata più volte in ballo al GFVip, ha deciso di fare chiarezza sul legame che la lega ai due coniugi. Come riferito dalla diretta interessata i tre condividono il concetto di "amore libero" senza alcun tabù. Stella ha sostenuto che l'amore non è possesso, ma condivisione.

La versione dell'attrice

Stella è stata più volte menzionata nella casa del GFVip da Alex Belli. L'attore quando si trovava all'interno del reality show per rassicurare la moglie sul rapporto instaurato con Soleil Sorge, aveva tirato in ballo la loro amica speciale.

In un'intervista la diretta interessata ha deciso di raccontare la sua versione. Inoltre, Stella ha fatto chiarezza sul legame con i due coniugi: "Noi siamo amici, amanti e complici nella vita e nel lavoro". La donna ha precisato che Delia, non è mai stata gelosa di questo tipo di rapporto. Al contrario, i tre hanno condiviso molte cose come i viaggi, gli shooting fotografici, le immersioni e hanno anche dormito insieme: "Abbiamo condiviso anche momenti di complicità intima".

Stella ha fatto sapere che l'amore non è possesso, ma condivisione con il proprio partner: "La gente fraintende sempre". Inoltre, l'attrice ha confidato che se vuole dare un bacio a Delia Duran lo fa senza alcun problema, così come accetta attenzioni dalla modella sudamericana o da Belli.

Stella ha cercato di far capire che il triangolo amoroso non deve essere visto come una cosa negativa: "Più si lascia liberi, più il rapporto si consolida".

'Alex è stato sé stesso'

L'amica di Alex Belli ha deciso di rompere il silenzio per difendere il suo amico. La diretta interessata ha rivelato di essere stanca di vedere il 38enne descritto come un manipolatore.

Stella sente di spezzare una lancia a favore di Belli sia a livello umano che professionale: "Al GFVip Alex è stato sé stesso". L'attrice ha descritto l'ex gieffino come una persona piena di vitalità, istrionica e pieno di idee.

Come riferito dalla donna, Belli se sente di essere compreso dona tutto sé stesso al prossimo: "Ti apre la porta della sua vita, ti accoglie".

Dunque, Stella ha difeso il 38enne anche sul concetto di "amore libero" dal momento che ha precisato che ognuno può avere il suo punto di vista.

Stella è single ma prova dei sentimenti per Belli

Prima di concludere l'intervista Stella ha dichiarato di essere single, in quanto non è ancora riuscita a trovare un uomo o una donna adatta al suo stile di vita. La diretta interessata ha detto di essere una persona anticonformista in amore e si è detta sicura che prima o poi troverà una persona che sappia capirla.

Stella ha spiegato che è una donna in grado di dare molto amore: "Mi innamoro delle persone, della vitalità, come di Alex, uomo iperattivo, trasparente e artista in tutto quello che fa". Infine, l'amica di Alex e Delia ha ribadito che ci sono persone che ancora non hanno compreso quante forme può avere l'amore.