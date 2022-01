La regia del GF Vip rimprovera Lulù. Non è la prima volta che ciò accade da quando è cominciata la sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, complice il fatto che quest'anno i concorrenti sembrano più indisciplinati rispetto a quelli dello scorso anno. Questa volta è toccato alla principessina Lulù che, tuttavia, non è rimasta in silenzio e ha replicato alle parole di chi, in regia, l'ha rimproverata.

Lulù viene rimproverata dalla regia del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Lulù si trovava in camera da letto assieme ad altri protagonisti di questa sesta edizione del GF Vip, quando a un certo punto ha cominciato a parlare senza microfono.

Immediata la reazione della regia che, come accade in queste occasioni, è subito intervenuta per far presente a Lulù che stesse parlando senza microfono.

"Lulù devi indossare il microfono", ha esclamato l'autore che in quel momento si trovava in regia e che ha rimproverato la principessina per tale situazione.

La replica di Lulù dopo il rimprovero dell'autore del GF Vip (Video)

"Va bene amore, devi essere sempre così dolce amore. Noi vogliamo dolcezza noi donne", ha esclamato Lulù replicando alla regia del Grande Fratello Vip.

Insomma un botta e risposta quello tra la principessina e l'autore che in quel momento aveva rimproverato la principessina, che in diverse occasioni durante questa esperienza, ha dimostrato di avere un caratterino per niente male, tanto da avere più volte anche dei "faccia a faccia" con il conduttore Alfonso Signorini.

Intanto, in questi giorni, la principessina sta facendo i conti con il distacco dal suo fidanzato Manuel Bortuzzo.

Lo scorso lunedì sera, il nuotatore ha scelto di abbandonare definitivamente il cast del reality show, per poter tornare di nuovo alla sua vita di tutti i giorni e riprendere anche gli allenamenti in vista delle nuove Paralimpiadi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Manuel Bortuzzo va a casa di Lulù dopo l'uscita dal GF Vip 6

Un addio che ha segnato molto Lulù, la quale in questi giorni ha più volte lanciato del messaggi d'amore per il suo Manuel, che la sta seguendo da casa.

E, proprio il nuotatore, nel corso delle ultime ore ha svelato sui social di essersi recato a casa dei familiari di Lulù, per conoscerli di persona.

Manuel ha postato dei video che lo ritraggono assieme alla cagnolina della sua amata fidanzata e ha ribadito che la sta aspettando, per vivere insieme questa favola d'amore post Grande Fratello Vip 6.

Come si evolverà il rapporto tra i due gieffini? Riusciranno a vivere la loro storia oppure no? Lo scopriremo nel corso delle prossime settimane, quando anche Lulù sarà fuori dalla casa del GF Vip.