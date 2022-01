La puntata del GF Vip andata in onda su Canale 5 nella serata di lunedì 24 gennaio è stata ricca di colpi di scena e novità. Durante il trentasettesimo appuntamento con lo show condotto da Alfonso Signorini, Alex Belli è stato cacciato dallo studio del programma. Infatti, il presentatore del reality, non riuscendo a parlare a causa degli interventi dell'ex gieffino, ha chiesto agli autori della trasmissione di allontanare l'ex concorrente dalla trasmissione.

GF Vip: Alex Belli spiega ad Alfonso Signorini cosa è successo sotto le coperte con Soleil

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 24 gennaio, Alfonso ha cercato di capire cosa fosse accaduto fra l'ex gieffino e Soleil sotto le coperte. Nonostante Belli sia uscito dal reality di Canale 5 già da qualche settimana, il presentatore ha voluto tornare su un episodio accaduto nella casa del GF Vip tempo fa. Infatti, durante la sua permanenza nell'appartamento di Cinecittà, l'attore ha intrapreso un rapporto speciale con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Durante il racconto, Alex si è alterato con il conduttore perché, a detta sua, Signorini stava travisando le sue parole.

GF Vip: Alfonso Signorini non capisce il discorso di Alex Belli

Belli ha provato a spiegare al presentatore il suo concetto di amore libero. Infatti, l'ex concorrente della sesta edizione del GF Vip ha tentato di raccontare il tipo di rapporto che lo lega a Delia Duran. Inoltre, Alex ha dovuto spiegare ad Alfonso cosa è successo con Soleil, durante la sua permanenza nel reality Mediaset.

Dopo avere sentito le parole di Belli, Katia Ricciarelli e Signorini hanno affermato di non avere capito nulla del discorso dell'attore. In seguito, non venendo a capo della questione, la situazione in studio è degenerata.

GF Vip, puntata del 24/1: Alex Belli cacciato dallo studio da Alfonso Signorini

Alex, Delia e Soleil hanno continuato a discutere su quanto sarebbe accaduto sotto le coperte fra Sorge e Belli.

A quel punto, Alfonso Signorini ha sbottato contro l'ex gieffino, affermando: ''Per fortuna che tu stasera non dovevi parlare e avevi scelto la linea del silenzio''. Sentendo le parole del presentatore di Canale 5, l'attore ha replicato: ''Dite il contrario di quello che dico io''. Nel frattempo, Signorini ha provato ad andare avanti con la conduzione della trasmissione, ma Alex ha continuato a parlare, disturbando Alfonso. A quel punto, il giornalista ha detto all'ex concorrente del GF Vip: ''Stai veramente rendendo difficoltoso il mio lavoro''. Non riuscendo a zittire l'ospite in studio, Signorini ha chiesto supporto al suo staff: ''Allora mi rivolgo agli autori, per favore lo accompagnate fuori, perché io non posso lavorare così, siamo in diretta, mi rifiuto di lavorare così. Vai pure fuori, vattene fuori, vai a fare l'imbonitore da un'altra parte''. Pertanto, Alex Belli ha dovuto lasciare in diretta lo studio del GF Vip durante la diretta.