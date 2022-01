Nella puntata di lunedì 24 gennaio 2022 di Mattino 5, programma televisivo condotto da Federica Panicucci su Canale 5, si è discusso del Grande Fratello Vip 6, in particolare dell'ex gieffino Alex Belli. Quest'ultimo si è reso protagonista del triangolo amoroso tra la 'moglie' Delia Duran e l'amica speciale Soleil Sorge, ora recluse nella casa più spiata d'Italia. A quanto pare, però, le vicende sentimentali dell'attore emiliano non sarebbero terminate qui: sembrerebbe che si stia intrattenendo altre donne. A rivelarlo è stato il paparazzo Andrea Franco Alajmo in collegamento con la conduttrice Panicucci.

Stando alle dichiarazioni di Alajmo, non ci sarebbero ancora degli scatti che ritraggono Belli in dolce compagnia, ma diversi informatori che vedrebbero l'attore scambiarsi dei messaggi con nuove presunte fiamme. Il fotografo ha inoltre confidato che una presunta ex fidanzata avesse avuto problemi a vivere l'amore con Belli, a causa della sua forte gelosia.

Le rivelazioni di Franco Alajmo su Alex Belli a Mattino 5

"Sto paparazzando Alex Belli e voci sempre più insistenti continuano a confermarmi che ha la testa altrove. Diverse persone me l'hanno detto" ha esordito così Andrea Franco Alajmo in collegamento con Mattino 5. "Clamoroso!" ha esclamato la conduttrice Federica Panicucci piuttosto incredula riguardo al rumor su Alex Belli, lanciato dal suo ospite.

“Lui con un'altra sua ex ha avuto più o meno lo stesso problema. Questa ragazza era gelosissima e lui voleva un amore libero" ha poi continuato il paparazzo Alajmo, spiegando che l'attore emiliano classe 1981 avrebbe vissuto una relazione molto simile a quella avuta con la modella venezuelana Delia Duran. "Ci sono messaggi, c'è tutto, ci sono informazioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Anche i miei colleghi lo sanno, non sono l'unico" ha infine chiosato il fotografo, aggiungendo altri dettagli curiosi riguardante l'ultima indiscrezione su Belli. Al momento, l'ex gieffino non ha smentito né confermato la voce in merito alla sua situazione sentimentale.

Belli manda un tweet a Duran: 'Ti lascio camminare da sola'

IIn questi ultimi giorni, Alex Belli è intervenuto su Twitter con un messaggio, alludendo una possibile rottura con la 'coniuge' Delia Duran. "Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me" ha esordito così l'ex attore di Centovetrine, spiegando di essere rimasto deluso dalle ultime dichiarazioni della modella nata a Merida, in Venezuela il 17 aprile 1988. "Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola" ha infine chiosato l'ex gieffino Belli nel suo tweet.