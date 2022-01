Alfonso Signorini spunta i votati alle elezioni del Presidente della Repubblica. Il conduttore del GF Vip, che proprio questa sera 24 gennaio sarà in onda su Canale 5 con una nuova puntata del celebre reality show, è stato tirato in ballo durante le votazioni che si stanno svolgendo alla Camera, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, che prenderà il posto di Sergio Mattarella. Una notizia che non è passata inosservata sul web e sui social, tra i numerosissimi fan del GF Vip, che hanno subito ironizzato sul possibile "approdo" di Signorini al Quirinale.

Alfonso Signorini, dal GF Vip alle votazioni per il Presidente della Repubblica

Nel dettaglio, durante lo spoglio delle votazioni di oggi a seguito delle votazioni per decretare il nuovo Presidente della Repubblica, tra i nomi venuti fuori vi è quello di Alfonso Signorini, il conduttore e giornalista, attualmente al timone della sesta edizione del GF Vip in onda sulle reti Mediaset.

Un nome a sorpresa, che è stato fatto da qualcuno degli elettori che questo pomeriggio si è espresso, tirando in ballo Signorini come possibile nuovo presidente della Repubblica italiana.

Il video in questione ha fatto subito il giro del web e dei social, a ridosso dalla messa in onda della nuova puntata serale del GF Vip di questo lunedì sera, la quale potrebbe permettere allo stesso Signorini di replicare in diretta tv a questo voto del tutto inatteso.

Il nome di Signorini spicca alle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica

Immediata la reazione dei fan social del GF Vip che si sono subito divertiti a commentare il video del momento in cui veniva fatto il nome di Signorini alla Camera.

"Che paese di pagliacci", ha scritto qualcuno sui social facendo riferimento alla poca serietà con cui starebbero affrontando queste attese elezioni della più alta carica dello Stato.

"Maria De Filippi ancora no?", ha scritto invece qualcun altro "sperando" anche di poter sentire il nome della conduttrice di C'è posta per te e Amici 21.

Polemiche sul nome di Alfonso Signorini

"Ma chi vota? E noi vi paghiamo pure", ha scritto invece un altro commentatore web in merito al nome di Signorini fatto da uno dei grandi elettori durante le votazioni di oggi.

Ma quello di Alfonso Signorini non è l'unico nome del "mondo dello spettacolo" venuto fuori oggi durante le votazioni per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica Italiana, dato che spicca anche il nome di Amadeus, il conduttore della prossima edizione del Festival di Sanremo (in programma su Rai 1 dall'1 al 5 febbraio) che ha votato per il Quirinale.

Tra gli altri voti emersi spicca anche quello di Fulvio Abbate, scrittore, anche lui in passato concorrente del GF Vip di Signorini.