Nella giornata di oggi, lunedì 24 gennaio, si è svolta la prima votazione per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Il settennato di Sergio Mattarella, infatti, si è concluso e il parlamento in seduta comune è alle prese con le trattative (difficili) per eleggere il suo sostituto.

Come già accaduto anche in passato, la prima votazione non ha prodotto alcun risultato, con molto grandi elettori che hanno optato per votare con la scheda bianca, senza dunque esprimere un nome. Qualche grande elettore, però, non ha perso l'occasione per votare come possibile Presidente dei nomi di personaggi celebri, specie del mondo della televisione.

Tra i votati anche Dino Zoff

Il Presidente della Camera (che come previsto dai regolamenti parlamentari ha il compito di presiedere le sedute comuni, come quella che ha il compito di scegliere il nuovo Presidente), dunque, è stato 'costretto' a leggere alcuni candidati del tutto inattesi. Tra questi, ha preso un voto Alfonso Signorini, giornalista direttore del settimanale di gossip 'Chi' e, soprattutto, conduttore di successo del Grande Fratello Vip. Sempre in ambito televisivo, ha preso dei voti anche Amedeo Sebastiani, vero nome di Amadeus. Il conduttore Rai, che tra pochi giorni sarà il condottiero del Festival di Sanremo, ha in particolare raccolto un totale di tre voti.

Anche Bruno Vespa, storico conduttore del talk politico Porta a Porta, ha raccolto dei consensi tra gli elettori, raccogliendo un totale di quattro voti.

Ma anche i "grandi elettori" hanno pensato anche allo sport e, per questo, un grande elettore ha deciso di dare il proprio voto a Dino Zoff, storico portiere che con la maglia della nazionale italiana di calcio ha vinto un europeo (nel 1968) e un mondiale (nel 1982).

Hanno preso voti anche Angela e Corona

Tra gli altri votati spicca Alberto Angela, divulgatore scientifico di Rai 1.

Un voto è stato preso anche da Mauro Corona, scrittore e alpinista noto al grande pubblico soprattutto per il suo ruolo di ospite fisso a Cartabianca, programma di Politica condotto su Rai Tre da Bianca Berlinguer.

Ma, com'era ovvio, anche il mondo della virologia ha avuto il suo spazio. Un grande elettore, infatti, ha deciso di votare Aldo Morrone, dottore spesso in televisione a commentare l'andamento della pandemia.

Due i voti che, invece, ha raccolto il patron della Lazio Claudio Lotito. Alla fine, come ovvio, la votazione si è conclusa con un vero e proprio plebiscito di schede bianche, nulle e. Per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica, dunque, servirà qualche giorno.