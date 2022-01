Continua l'appuntamento con Non mi lasciare, di cui lunedì 31 gennaio sarà trasmessa la quarta e ultima puntata. La trama riguardante l'attesissimo finale della fiction con protagonista l'attrice Vittoria Puccini annuncia che non mancheranno colpi di scena, che terranno con il fiato sospeso i fan. In sintesi, Elena Zonin rimarrà ferita gravemente nel corso di una sparatoria. Andrea, invece, fuggirà nuovamente all'arresto.

Anticipazioni Non mi lasciare, puntata 31 gennaio: Elena ferita gravemente dopo una sparatoria

Le anticipazioni di Non mi lasciare riguardanti la quarta e ultima puntata che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 31 gennaio dalle ore 21:20 in prima serata su Rai 1 raccontano che Elena si ritroverà dolorante in un letto d'ospedale.

La vicequestore, infatti, rimarrà gravemente ferita in seguito alla sparatoria, tanto da dover rimanere ricoverata per diverso tempo. Fortunatamente le condizioni della Zonin miglioreranno con il passare dei giorni, sorprendendo i medici e i colleghi.

Nel frattempo, Daniele si getterà a capofitto per portare avanti le indagini. Il primo amore di Elena scoprirà il luogo dove si trova Andrea, il carceriere di Angelo. Anche questa volta, il malintenzionato riuscirà a farla franca mentre uno degli uomini della polizia verrà ferito.

Zonin torna a lavoro, Andrea chiede ospitalità al suo maestro

Nella quarta e ultima puntata di Non mi lasciare con l'attrice Vittoria Puccini, Andrea ormai accerchiato chiederà di essere ospitato dal suo maestro o che almeno credeva tale.

Intanto, i problemi per Elena non saranno finiti qui. Qualcuno, infatti, riuscirà a impossessarsi della documentazione che la vicequestore aveva recuperato all'orfanotrofio rimasta all'interno della sua automobile, incidentata dopo la sparatoria. Prove che dimostravano che l'istituto per orfani era coinvolto nel traffico di minori, tra cui Angelo.

A tal proposito, Zonin deciderà di tornare a lavoro nonostante le ferite riportate. In questo frangente, la donna e Daniele troveranno le prove degli abusi avvenuti all'interno dell'orfanotrofio. Per finire, un ultimo colpo di scena riguardante la scomparsa di Angelo metterà tutto nuovamente in discussione.

Riassunto puntate precedenti

Nella terza puntata della fiction, Elena ha raggiunto Roma per stare accanto a suo figlio, triste per la fine della sua relazione con la fidanzata. Una volta tornata a Venezia, la vicequestore insieme a Daniele è riuscita a entrare nella chat, in cui l'adescatore inganna tanti ragazzini come Angelo. Alla fine, il gruppo della polizia è riuscito a individuare il luogo del sequestro del ragazzino, trovandolo vuoto.