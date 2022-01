Katia Ricciarelli e Barù sono stati protagonisti di un botta e risposta piccato al GFVip. Tutto è cominciato a colazione, con la cantante lirica che ha sostenuto che da quattro mesi a questa parte non ha mai parlato. Non convinto, il nobile ha fatto notare alla coinquilina che a volte parla anche troppo. Tale replica ha scatenato la reazione della soprano.

L'accaduto

Nella giornata di mercoledì 12 gennaio, Barù e Katia si sono ritrovati in veranda per fare colazione. Mentre tutti i "vipponi" erano in circolo, la cantante lirica ha fatto una riflessione personale: "Ragazzo 50 anni di lavoro e adesso sono quattro mesi che non apro bocca, mai è successo".

In disaccordo con quanto detto dalla coinquilina, Barù ha fatto notare che a volte Katia "sparla". In particolare, il diretto interessato ha affermato: "Aprire la bocca...La apri anche abbastanza".

La stoccata di Ricciarelli

La risposta del nuovo gieffino non è affatto piaciuta alla destinataria. Di conseguenza, Katia Ricciarelli ha prontamente replicato: "Beh, ho imparato da te. Hai una linguaggia..." Non contenta la 75enne ha sostenuto che le poche volte che parla, dice solamente cose giuste. Al contrario Barù direbbe solo cose fuori luogo.

In principio, sembrava che Barù fosse dalla parte di Katia Ricciarelli. In seguito al mancato provvedimento della soprano per la frase razzista ai danni di Lulù Selassié, il gieffino ha espresso il suo malcontento.

Parlando con Jessica Selassié, il gieffino ha fatto notare che non si è trattato di uno scontro generazionale tra Lulù e Katia: "Mio nonno non avrebbe mai detto certo cose". Sulla base di quanto dichiarato il diretto interessato ha sostenuto che certi termini vengono fatti passare solamente in Italia mentre in America sono "out".

Clarissa commenta la mancata squalifica di Katia

Intanto, non è solo Barù a pensarla in quel modo su Katia Ricciarelli. Tra gli ex concorrenti del GFVip che hanno preso una posizione sulla mancata squalifica della 75enne, c'è Andrea Zelletta. L'ex tronista di Uomini e Donne, su Twitter, ha fatto notare che lui nella precedente edizione del Reality Show è stato mandato in nomination d'ufficio per molto meno: Andrea dopo essere uscito momentaneamente dalla casa di Cinecittà aveva rivelato ai coinquilini una notizia di calciomercato.

Clarissa Selassié (sorella di Lulù e Jessica ed ex gieffina) a Pomeriggio 5 news ha mostrato un biglietto in cui sono contenuti tutti i scivoloni commessi da Ricciarelli al GFVip 6: "Negli anni precedenti non sarebbe potuta rimanere in gioco". In merito alla mancata "protesta" da effettuare in studio, la diretta interessata ha spiegato che in diretta ci sono delle regole rigide da rispettare.