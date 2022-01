La polemica che ha coinvolto Katia Ricciarelli al GFVip non si placa. Intervenuta in collegamento a Pomeriggio 5 news, Clarissa Selassié (sorella di Lulù e Jessica ed ex gieffina) ha spiegato perché in studio non ha reagito sulla mancata squalifica della cantante lirica. La 19enne ha confidato che in studio devono seguire delle regole ben precise.

L'accaduto

Katia Ricciarelli al culmine di una lite con Lulù Selassié ha pronunciato una frase razzista: "Vai a scuola al tuo paese che forse non ti hanno insegnato nulla". In replica la Principessa ha chiosato: "Sono nata in Italia, primo.

Secondo non ti permettere mai più".

Ovviamente, le dichiarazioni della cantante lirica non sono passate inosservate. Mentre alcuni telespettatori chiedevano la squalifica della soprano, gli autori del Reality Show hanno deciso di non prendere alcun provvedimento. Signorini ha redarguito l'atteggiamento di Katia ma anche quello di Lulù. Poi, ha spiegato che quest'anno la linea del GFVip è evitare squalifiche.

Lo sfogo dell'ex gieffina

Prima della 32^ puntata, in cui doveva essere trattata la squalifica di Ricciarelli, Clarissa Selassié aveva annunciato una protesta sui social. Nel dettaglio, la 19enne aveva spiegato che se non veniva preso alcun provvedimenti nei confronti della 75enne avrebbe fatto qualcosa in diretta.

A seguire, anche Patrizia Pellegrino si era unita alla protesta insieme ad altri "vipponi" eliminati dal gioco e presenti in studio. Durante la diretta, né Clarissa né Patrizia hanno reagito al mancato provvedimento su Katia. Ospite a Pomeriggio 5 news, in onda martedì 11 gennaio, la Principessa ha spiegato perché è rimasta seduta sulla poltrona: "Dovete capire che il potere non ce l'ho io, così come non ce l'ha Patrizia".

La diretta interessata ha fatto sapere che in studio ci sono delle regole ben precise da rispettare: "Non possiamo nemmeno decidere quando parlare..." Nonostante tutto, la 19enne si è detta molto delusa per la mancata squalifica ai danni di Ricciarelli: "Noi non conduciamo il GFVip e non siamo autori".

La stoccata a Ricciarelli

All'interno della casa del GFVip le acque sembrano essersi calmate, ma all'esterno no. Clarissa Selassié si è tolta qualche sassolino dalla scarpa su Katia Ricciarelli: "Negli anni precedenti non sarebbe potuta rimanere in gioco". Secondo la 19enne, sua sorella Lulù ha sbagliato a pronunciare una serie di epiteti alla coinquilina ma la soprano ha avuto un atteggiamento più grave. A tal proposito Clarissa ha fatto presente che dall'inizio del reality show, la 75enne ha commesso una serie di scivoloni non solo nei confronti delle sue sorelle: "Ho stampato tutte le offese dette da Katia da settembre".