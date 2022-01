Barù è finito al centro delle polemiche. Il concorrente del GFVip si è lasciato andare all'ennesima battuta volgare nei confronti di Jessica Selassié. Nel dettaglio, il gieffino ha ironizzato sul fatto che la principessa non abbia rapporti intimi da circa due anni. Ovviamente, le dichiarazioni del nobile non sono passate inosservate ad alcuni utenti del web.

La stoccata del gieffino

Il nipote di Costantino Della Gherardesca si è fatto notare dai "vipponi" e dai telespettatori per il suo umorismo. Giorno dopo giorno, però, l'atteggiamento del concorrente sembra non essere più apprezzato come prima.

Secondo alcuni, infatti, le battute dell'esperto di vini a volte sarebbero un po' troppo volgari.

"Capricorno, deserto del Sahara. Quella merda sarà asciutta ancora per molto molto tempo"

Il vomito che mi fate a sostenere questo essere spregevole e disgustoso. Il vomito! #gfvip pic.twitter.com/LFoWAMbjdS — Steffy (@Steffy96554979) January 27, 2022

Nella giornata di venerdì 28 gennaio, il nobile si è lasciato scappare l'ennesima battuta volgare su Jessica. In presenza di Soleil, il diretto interessato ha confidato che per stare con una ragazza si basa anche sul segno zodiacale. Parlando della Principessa, il gieffino in inglese ha chiosato: "Capricorno? Deserto del Sahara. Quella sarà asciutta ancora per molto molto tempo".

Il commento di alcuni telespettatori

La frase di Barù ha tirato in ballo la mancanza di rapporti intimi di Jessica Selassié. In passato, la ragazza aveva confidato a Sophie di non avere avuto rapporti da circa due anni. Da quel momento alcuni "vipponi" spesso ironizzano sulla questione.

L'ennesima frecciatina volgare del nobile ai danni della coinquilina non è passata inosservata.

Su Twitter, alcuni utenti hanno commentato in modo negativo l'atteggiamento di Barù: "Che schifo". Un altro utente ha sostenuto che l'esperto di vini se la sogna una ragazza speciale come la più grande delle sorelle Selassié. Un altro telespettatore ha fatto notare che determinati insulti non si fanno per ironizzare, ma per colpire e affondare chi si ha di fronte.

Dal momento che Barù si trova in nomination con Nathaly Caldonazzo e Federica Calemme, alcuni telespettatori hanno chiesto di salvare la modella campana e far uscire dal Reality Show proprio il nobile.

Jessica interessata a Barù

Nel frattempo, Jessica parlando con Miriana ha confidato di essere rimasta delusa per la piega che ha preso il suo rapporto con Barù. La diretta interessata ha rivelato di sentirsi a disagio, perché il gieffino ha alzato un muro: "Non c'è più la naturalezza di passare del tempo insieme".

Infine, Jessica ha fatto sapere di non volere avere una relazione con Barù ma neanche una semplice amicizia: "Non sono venuta qua a collezionare amici".