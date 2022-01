Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma streaming RaiPlay. Le anticipazioni della soap opera italiana ideata da Giannandrea Pecorelli per l'episodio di venerdì 12 febbraio raccontano che Flora (Lucrezia Massari) deporrà in questura a favore dei Guarnieri. Il signor Rossi, intanto, accetterà la proposta per la casa fatta da Salvatore (Emanuel Caserio), nel frattempo Anna (Giulia Vecchio) si sentirà in colpa col fidanzato per non avergli ancora detto la verità sulla piccola Irene.

Veronica (Valentina Bartolo), in ultimo, chiederà a Gloria (Lara Komar) di versi in segreto ma Ezio (Massimo Poggio) lo scoprirà e si presenterà all'appuntamento tra le due donne.

Flora deporrà in questura a favore dei Guarnieri

Le trame de Il Paradiso delle Signore per la puntata n° 105 della sesta stagione anticipano che sarà il giorno in cui Flora deporrà in questura a favore dei Guarnieri.

Dopo aver dato il proprio benestare all'idea di Marco, difatti, la stilista del grande magazzino meneghino rilascerà una testimonianza che potrebbe aiutare considerevolmente la contessa Adelaide ad acquisire una posizione decisamente più favorevole agli occhi della giustizia.

Se da un lato il coinvolgimento tra Di Sant'Erasmo e l'omicidio di Achille Ravasi (Roberto Alpi) potrebbe assumere dei toni meno marcati, dall'altro lato per Gentile tale testimonianza andrebbe a screditare inequivocabilmente l'immagine del genitore defunto.

Il signor Rossi accetterà la proposta per la casa fatta da Salvatore

Le anticipazioni della soap opera nostrana per l'episodio di venerdì 11 febbraio rivelano che il signor Rossi, padre di Gabriella (Ilaria Rossi), deciderà di accettare la proposta economica per la casa inoltrata da Salvatore.

Anna, intanto, sarà in preda ai sensi di colpa proprio nei riguardi del fidanzato per non avergli ancora svelato la verità riguardo alla piccola Irene.

Veronica chiederà a Gloria di vedersi in segreto ma Ezio si presenterà all'appuntamento

Gli spoiler della fiction daily italiana per la puntata di venerdì 11 febbraio svelano che Veronica, in qualità di mamma, sarà disposta a qualunque cosa pur di salvare l'immagine della propria figlia, anche mentire.

Dopo aver scoperto che è stata Gemma a inviare la lettera minatoria a Gloria, difatti, Zanatta senior tenterà di far credere alla capo commessa di essere lei stessa l'artefice delle minacce.

A tal proposito, Veronica chiederà a Moreau di vedersi in segreto. Ezio, infine, scoprirà l'intento della compagna e si presenterà inaspettatamente all'appuntamento tra le due donne.