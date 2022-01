La conoscenza tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nata al GFVip sembra vivere un momento di crisi. L'ex volto di Temptation Island ha cercato un confronto con la 19enne milanese per capire i suoi dubbi sul loro rapporto. Nel vedere la coinquilina presa ma al tempo stesso distante da lui, il 30enne l'ha messa di fronte ad una scelta.

I dubbi di Codegoni

Nella 33^ puntata del GFVip, Sophie Codegoni ha ammesso di non riuscire a classificare il rapporto con Basciano. La diretta interessata ha spiegato che per il suo modo di fare, è troppo presto parlare di fidanzamento dopo soli 20 giorni di conoscenza in un contesto come quello del Reality Show di Canale 5.

Nel post-puntata, lo stesso Alessandro ha chiesto un chiarimento alla coinquilina. Nel dettaglio, il 30enne ha chiesto a Sophie da cosa derivano le sue insicurezze. Anziché glissare, l'ex tronista di Uomini e Donne ha affermato: "Posso stare bene qui dentro, ma sono un po' stanca". La 19enne ha ammesso di essere un po' confusa, anche perché è abituata ad avere frequentazioni con ragazzi che la supportano in tutto e per tutto. L'idea di Sophie è quella di sentirsi costantemente giudicata da Basciano.

La replica di Alessandro

Dopo avere ascoltato la posizione di Sophie, Basciano ha precisato di essersi esposto abbastanza nei suoi confronti. Il diretto interessato ha rivelato di essere felice se nella notte, in un momento di sconforto, Sophie lo raggiungesse per abbracciarlo.

Tuttavia, il 30enne ha accusato Codegoni di non essersi comportata allo stesso modo verso di lui. Parole che hanno fatto storcere il naso alla 19enne milanese. In un secondo momento i due "vipponi" si sono spostati in piscina e hanno continuato il confronto. Stanco di non riuscire a trovare un punto d'incontro, Basciano ha sbottato: "Allora, basta, non mi parlare più".

Poi, ha aggiunto: "Ti dico una cosa. Ufficialmente, come tu hai detto che stavamo insieme, non stiamo più insieme". Il 30enne si è detto pronto ad interrompere la frequentazione nella casa del GFVip, in modo che Sophie sia più serena e tranquilla.

Lo sfogo di entrambi

Parlando con Soleil Sorge e Manila Nazzaro, Basciano ha parlato della situazione di stallo che sta vivendo con Sophie.

Il diretto interessato ha spiegato che se i due non riescono a trovare un punto d'incontro, lui non ha problemi a dedicarsi solo ed esclusivamente al suo percorso. In merito all'atteggiamento restio di Codegoni, il gieffino ha chiosato: "Se questa ragazza è stanca, non voglio sentirmi dire che corro e giudico".

Nel frattempo, anche la 19enne milanese si è sfogata con Barù. Quest'ultimo dopo avere ascoltato la coinquilina le ha consigliato di intraprendere un percorso in solitaria visto che sono rimasti due mesi al termine del GFVip: "Fai riflessioni su te stessa".