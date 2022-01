Nella casa del GFVip l’ingresso di Alessandro Basciano ha innescato nuove dinamiche. L’ex volto di Temptation Island si è avvicinato a Sophie Codegoni, ma non riesce a capire alcuni atteggiamenti distaccati della 19enne milanese. Parando con Giacomo Urtis, il diretto interessato ha sollevato alcune perplessità.

I dubbi del nuovo concorrente

Nelle ultime ore Basciano ha deciso di fare alcune confidenze a Giacomo Urtis e, in particolare, ha detto: “Ho parlato un po’ con Sophie, lei mi vede distaccato”. Alessandro si è domandato che cosa abbia sbagliato nella conoscenza con la ragazza.

In un secondo momento, il diretto interessato ha chiosato: “Mi sono esposto. Ti ho baciato, facciamo quello che ci sentiamo di fare…”.

Insomma, Basciano non comprende perché Sophie non riesca a essere più sciolta nella conoscenza con lui, visto che i due avrebbero fatto ulteriori passi in avanti.

Sophie infastidita dagli atteggiamenti di Alessandro

In realtà, Sophie potrebbe essere fredda nei confronti di Basciano per un motivo ben preciso. I due coinquilini nella notte di Capodanno hanno avuto una discussione piuttosto forte. Nel dettaglio, prima della mezzanotte si sono scambiati un bacio appassionato nella zona “magazzino”. In un secondo momento, però, il 30enne ha cominciato a flirtare con Soleil.

I due “vipponi” si sono scatenati in un ballo molto sensuale. Ovviamente, l’atteggiamento del 30enne non è passato inosservato a Codegoni. Di conseguenza, nel post-festeggiamenti la 19enne ha affrontato l’argomento con il diretto interessato e gli ha chiesto di non mancarle di rispetto. Inoltre, ha aggiunto che non vuole essere un bodyguard il quale deve controllare a vista il suo fidanzato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L’indecisione di Basciano

Nel video di presentazione Basciano aveva dichiarato di essere incuriosito da Soleil e Sophie. Dopo avere ricevuto un due di picche dal l’influencer italo-americana, il 30enne si era “gettato” sull’ex tronista di Uomini e Donne. Nonostante la vicinanza a Codegoni, Basciano sembra avere le idee confuse.

Non a caso, qualche giorno fa, il diretto interessato ha confidato a Manila Nazzaro di essere attratto da Sophie. Al tempo stesso, però, vuole capire se tra i due c’è o meno compatibilità caratteriale. Basciano ha sostenuto di trovare Sophie una bellissima ragazza ma oltre all’attrazione fisica vorrebbe anche quella mentale. In seguito alla discussione avuta con la 19enne, i dubbi di Basciano non hanno fatto altro che aumentare.